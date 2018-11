"Mama+ to nie bubel". Minister Rafalska broni projektu emerytur dla mam

- Nie ma możliwości, żeby ten projekt wszedł w życie 1 stycznia, tak jak zapowiadaliśmy. Skoro jest przed Stałym Komitetem, przed Radą Ministrów, a jesteśmy w połowie listopada, to na pewno nie zdążymy z całą procedurą w Sejmie, Senacie, plus podpis pana prezydenta... - mówiła na antenie Radia Zet Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Jak tłumaczyła Rafalska, projekt był gotowy, ale w konsultacjach społecznych wpłynęło bardzo dużo uwag. Jak zwraca uwagę Radio Zet, to chyba najdłużej konsultowany projekt, który wyszedł z rządu. Do Sejmu miał trafić początkowo już 24 lipca.

Zapytana o to, czy może ustawa ta to po prostu bubel i stąd ciągłe konieczne prace, Rafalska broni programu.

- To nie jest bubel, to jest ustawa o świadczeniu uzupełniającym, to, co potocznie nazywamy emeryturą matczyną, jest świadczeniem uzupełniającym dla mam, które wychowały czwórkę dzieci. W rzadkich przypadkach ojców – mówiła w Radiu Zet.