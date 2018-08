Świat ucieka Europie. Mapa największych firm wiele tłumaczy

Europa zajmuje się produkcją paliw. Wysokie technologie powstają gdzie indziej

Jeśli spojrzeć na mapę świata największych firm, to widać, które rejony się rozwijają, a które tylko przejadają owoce pracy wcześniejszych pokoleń. Wyścig o przyszłość trwa pomiędzy USA a Chinami. Europa już raczej się z niego wyłączyła.

Jak sprawdzić, czy w danym kraju są szanse na szybki rozwój, a ludzie osiągają awans społeczny? Wystarczy spojrzeć, czy na wyżyny wybijają się nowe firmy, które bazują na innowacyjnych pomysłach.

Taki Facebook czy Amazon wykorzystały najlepiej boom internetowy. Netflix przeniósł wypożyczanie filmów z punktów stacjonarnych do sieci. Apple sprzedający urządzenia mobilne przekroczył w pierwszy czwartek sierpnia poziom biliona dolarów wartości giełdowej. Tempa przyrostu gigantowi zazdrości cały świat.

W Polsce olbrzymi awans zrobił CD Projekt, który wart jest obecnie 19 mld zł. Spółka wspięła się na ósme miejsce na giełdzie z 25. jeszcze na koniec 2016 r., wyprzedzając ostatnio m.in. KGHM. Okazało się, że wyprodukowanie serii gier Wiedźmin i produkcja kolejnej wyczekiwanej już na świecie gry Cyberpunk 2077 daje więcej szans na zyski, niż grzebanie za olbrzymie pieniądze w ziemi w poszukiwaniu cennych metali.

RS Components, brytyjska firma dystrybuująca elektronikę i systemy automatyki dla wielkich przedsiębiorstw na całym świecie, stworzyła mapę krajów według firm o największej kapitalizacji giełdowej. Wystarczy sprawdzić, w jakich branżach działają giganci poszczególnych państw, żeby uzyskać bardzo ciekawy obraz.

Banki dominują na największej części globu

Generalnie większość świata zdominowana jest przez banki. Rosja, Kanada, Brazylia, Australia, Wielka Brytania - w tych krajach to największe firmy. Mało to rozwojowe. Owszem banki są niezbędne w gospodarce, ale skoro są większe niż największa firma, która coś konkretnego robi - jakiś produkt lub usługę - to niezbyt dobry znak.

Nie najlepiej jest też w Europie. Ta stoi na przerobie paliw. Z wyjątkiem Niemiec, gdzie króluje integrator systemów IT SAP, Irlandii z spółką Medtronic z branży technologicznej, Hiszpanii z gigantem w branży sprzedaży detalicznej i Rumunii, gdzie największy jest należący do Renault producent samochodów Dacia.

Taka sytuacja potwierdza, że dużo w Europie jest samochodów i dużo firm może zarabiać na zapewnianiu im paliwa. Tyle że przerób paliw to nie działalność, która jest szczytem myśli technologicznej. To nie przyszłość, ale teraźniejszość, a być może powoli przeszłość w miarę rozwoju rynku aut elektrycznych. Przyszłość jest w nowych technologiach, które zmieniają świat. A firmy, które się nimi zajmują, dominują w USA, Chinach, Indiach, RPA i Islandii.

W Azji sektor technologiczny to aż 15 proc. składu największych spółek, z globalnymi potęgami jak Tencent w Chinach, Samsung w Korei Południowej.

