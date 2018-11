Marek Chrzanowski będzie przekonywał, że nagranie rozmowy zostało sfałszowane

Trzęsienie ziemi w KNF

W zamian Chrzanowski miał proponować mu "pakiet korzyści": usunięcie z KNF Zdzisława Sokala - przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który dał się poznać jako zwolennik przejęcia banków Czarneckiego przez państwo, złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.