Zaufanie do KNF mocno nadwyrężone. NBP chętny do przejęcia nadzoru nad bankami

Zaufanie do nadzoru finansowego zostało wystawione na poważną próbę. Potrzeba szybkiego wyjaśnienia afery z szefem KNF lub zmian systemowych. Opcją jest przywrócenie nadzoru nad bankami do NBP. Eksperci zauważają, że tego typu tendencje obserwowane są od lat na całym świecie.

Komisja Nadzoru Finansowego, a więc najważniejsza instytucja kontrolująca w Polsce banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne oraz giełdę i znajdujące się na niej spółki, nie ma prezesa. Pogrzebała go taśma biznesmena Leszka Czarneckiego, który w marcu nagrał rozmowę, w której szef KNF miał oferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za - jak wskazuje Gazeta Wyborcza - gigantyczną łapówkę.

Ostatnie wydarzenia kładą się cieniem na wiarygodności KNF jako całej instytucji. A przypomnijmy, że tylko sektor bankowy, który jest centralnym elementem rynku finansowego, ma aktywa o wartości 1,85 bln zł. Ekonomiści zwracają uwagę, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja.

- W ostatnich latach z nadzoru odeszło wielu fachowców. Po taśmie Leszka Czarneckiego wiadomo dodatkowo, że do poważnych braków kompetencyjnych doszedł brak elementarnej przyzwoitości - komentuje Dariusz Filar, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej w NBP. Wskazuje, że podstawą dla rynków finansowych jest wiarygodność, transparentność i zaufanie.

- Problemem jest nie tylko były już szef KNF. Problem jest głębszy. Można mieć sporo zastrzeżeń do pracy nadzoru - podkreśla Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej i członek komisji finansów publicznych. Jako przykład podaje m.in. aferę GetBacku, która wyszła na światło dzienne za obecnej kadencji KNF.

- Szefowi KNF zdecydowanie zabrakło rozwagi i roztropności. W taki sposób nie rozmawia się z prezesami banków. To nie są odpowiednie standardy - wskazuje Andrzej Szlachta. Wierzy jednak, że Marek Chrzanowski mógł mieć dobre intencje i chciał polecić kogoś, kto mógłby pomóc Getin Noble Bankowi. Poseł PiS podkreśla, że zaufanie w stosunku do KNF zostało wystawione na próbę, ale ufa, że szybkie wyjaśnienie sprawy przez odpowiednie służby pozwoli odzyskać jej prestiż.

Początek końca KNF?

Kryzys wizerunkowy, w którym znalazł się nadzorca, może być pretekstem do powrotu dyskusji na temat połączenia KNF i cieszącego się dobrą opinią Narodowego Banku Polskiego. Do takiego rozwiązania od dłuższego czasu zachęca prezes NBP. Popierał to także przewodniczący KNF.