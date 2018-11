Marketplace Empik.com sprzedaje coraz więcej i wprowadza Program Ochrony Konsumentów

Marketplace platformy sprzedażowej Empik.com w półtora roku po premierze przekroczył 200 tys. zamówień. Aby jeszcze skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo swoich Klientów, Empik uruchomił Program Ochrony Kupujących. Dzięki niemu klienci sklepu otrzymają gwarancję zwrotu poniesionych kosztów, nawet do 10 000 zł, w przypadku gdy zamówienie do nich nie dotrze.

Usługę marketplace Empik.com uruchomił w kwietniu 2017 roku. Dzięki tej formie sprzedaży na Empik.com można kupić wiele produktów od ok. 400 zewnętrznych partnerów. Asortyment platformy rozrasta się w błyskawicznym tempie, a zewnętrznych sprzedawców wciąż przybywa. Co bardzo ważne Empik od początku dba o bezpieczeństwo kupujących, gdyż partnerzy marketplace muszą spełniać określone wymogi m.in. komplementarność oferty i odpowiedni standard obsługi klienta. Usługa marketplace cieszy się ogromną popularnością wśród kupujących: z początkiem listopada sprzedaż przekroczyła 200 tys. zamówień. Osiągnięcie pierwszych 100 tys. zajęło rok, podczas gdy kolejne 100 tys. udało się zrealizować w 5 miesięcy. Pokazuje to, że kupujący zaufali nowej usłudze i coraz chętniej z niej korzystają.