Maspex pomoże powstańcom

Fot. PAP/Grzegorz Michałowski Maspex stawia na pamięć historyczną

Maspex poprowadzi projekt edukacyjny pod hasłem Parasol Historii. Wspomnienie '44. Będzie też kontynuować pomoc finansową dla Powstańców Warszawskich i zmieni tablice historyczne w stolicy. Nieprzypadkowo działania promocyjne dotyczą tej części historii Polski.

- Chcemy, żeby wszystkie działania, które podejmujemy, pozostawiały po sobie dobry ślad - podkreśla rzecznik prasowy Maspexu Dorota Liszka. W ramach Programu Parasol Historii, Maspex we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, zamierza m.in. wyemitować reportaże dotyczące powstania. Firma zapowiada zaangażowanie do projektu najlepszych polskich dziennikarzy. Powstać ma też film.

Koncern ponownie włączy się w zbiórkę "Pomoc dla Powstańców”, organizowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W ubiegłym roku Maspex przeznaczył na to pół miliona złotych. Z kolei w ramach akcji "Paczka dla Bohatera” przedsiębiorstwo znów przekaże swoje produkty spożywcze kombatantom. W ubiegłym roku prawie 7 ton żywności trafiło do 930 osób. Maspex ufunduje też Tablice Pamięci upamiętniającą ofiary Powstania.

Obejrzyj także: Krzysztof Pawiński: jak nisza staje się przebojem

Dorota Liszka nie chce ujawniać, jaką kwotę firma przekaże na te działania. - Nie podajemy wartości tego projektu. Mogę tylko powiedzieć, że kwota przeznaczona na ten cel jest znacząca - urywa. Zapewnia też, że incydent z Tigerem nie pogorszył wyników sprzedażowych. - Sprzedaż produktu Tiger - biorąc pod uwagę cały rok - nie spadła, ale nie jest taka, jak planowaliśmy. Jest poniżej oczekiwań - podsumowuje Dorota Liszka.

1 sierpnia 2017 roku - w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, reklama Tigera wywołała burzę. Na profilu napoju na Instagramie pojawiła się grafika z wyciągniętym środkowym palcem, podpisem "1 sierpnia dzień pamięci” i dopiskiem "Chrzanić to, co było. Ważne to, co będzie!”. Po fali krytyki w mediach społecznościowych wycofano reklamę, a firma publicznie przepraszała za wpadkę. Maspex zapowiedział też działania promocyjne dotyczące historii Polski.