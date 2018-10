Masz mniej niż 26 lat. To płacisz mniej

Tańsze kino, bilety do muzeum, muzyka i konto w banku. Codziennie wydatki można mocno ograniczyć, a czasem dostaniemy je za darmo. Wystarczy dobrze poszukać.

Mała lub często brak pensji. Duże chęci i jeszcze większe wydatki - szczególnie jeśli marzymy o nowym modelu iPhone'a, którego ceny zaczynają się od 5 tysięcy złotych. Tak wygląda wchodzenie w dorosłość. Zanim jednak zaczniemy wydawać, przy okazji trzeba nauczyć się oszczędzać. Jeśli masz nie więcej niż 26 lat, na rynku nie brakuje ofert dzięki którym zapłacisz mniej. Wystarczy chwilę poszukać, by co miesiąc w portfelu zostawało od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Mało? Jak wynika z badań, studenci zwykle na przeżycie całego miesiąca mają około 600 zł. To 150 zł tygodniowo, niespełna 20 zł miesięcznie. Kwota nie jest oszałamiająca. A przecież nie samą nauką człowiek żyje.

Darmowy pakiet programów Microsoft Office, z którego korzysta każda młoda osoba. O połowę tańsza muzyka w aplikacji Spotify. Do tego największe muzea w Polsce za symboliczną złotówkę. A za to wszystko można płacić zupełnie darmową kartą, wydaną do darmowego konta.

Mniej za kino, muzeum...

Pokazując legitymacje studencką mniej można zapłacić za bilety w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Zniżki wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Wszystko zależy oczywiście od miejsca.

Część warszawskich muzeów w ogóle rezygnuje z pobierania opłat od studentów. Zniżki obowiązują wtedy w wybrane dni. I tak młodzi do Muzeum Narodowego w Warszawie mogą wejść za 1 zł. W każdy wtorek muzeum w ogóle rezygnuje z opłat. Wejście do Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki również kosztuje tylko jedną złotówkę. Oferta obowiązuje wyłącznie osoby do 26 roku życia. Identyczne zasady ma Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Takie oferty to nie tylko domena warszawskich muzeów – identyczne promocje mogą znaleźć studenci w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Taniej jest także w restauracjach i kinach. Te pierwsze oferują najczęściej kilkunastoprocentowe zniżki w menu. Takich miejsc w Polsce są tysiące. Dlatego by płacić mniej najlepiej korzystać z agregatorów zniżek. Pomagają w tym serwisy takie jak na przykład Qpony.

Tańsze kino? Tak choć tylko od poniedziałku do czwartku. W Multikinie to wydatek 14,90 zł - gdy tylko wyrobimy M!Kartę. Cinema City z kolei zaprasza we wszystkie środy - bilet na film 2D można kupić za 16,5 zł, na film 3D jest o 3 zł droższe.

Legalna i tania muzyka

Słuchanie muzyki na YouTube jest darmowe? Jasne, ale jakość słuchanej tam muzyki jest koszmarna. Na dodatek całość mocno obłożona jest reklamami. Problem rozwiązuje Spotify. Zamiast blisko 20 zł za miesiąc słuchania muzyki, wystarczy wydać 10 zł. Podajesz dane swoje i swojej uczelni, by cieszyć się zniżką. A promocja trwa aż 12 miesięcy. Oszczędność to blisko 120 zł. Identyczną zniżkę 50 proc. oferuje inny serwis z muzyką. Również za usługi Tidal przyjdzie zapłacić o połowę mniej, a gdy mamy telefon w Play – Tidal jest za darmo w ramach abonamentu.

Dla studentów znacznie tańsze jest także oprogramowanie. Uczniowie, studenci i nauczyciele lub wykładowcy są uprawnieni do uzyskania zupełnie darmowej usługi Office 365 Education. Pakiet obejmuje aplikacje takie jak Word, Excel i PowerPoint. Specjalny pakiet dla edukacji oferuje również firma Apple. Z oferty tańszych nawet o kilkanaście procent telefonów, tabletów i komputerów mogą korzystać studenci uczelni wyższych - a także osoby przyjęte na studia, ale niemające jeszcze statusu studenta, rodzice kupujący produkty dla studentów oraz nauczyciele i pracownicy szkół.

Gdzie jeszcze można zaoszczędzić?

W banku, bo posiadanie konta to dziś konieczność. Nikt pensji nie będzie nam raczej przekazywał w kopercie. BGŻ BNP Paribas osobom pomiędzy 18 i 26 rokiem życia oferuje więc Konto Maksymalne. Zasady oferty są proste: taka osoba nie płaci nic za prowadzenie konta, ma również darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie oraz w pełni darmową kartę. Do tego nie ponosimy żadnych opłat na przykład za płatności mobilne - Google Pay, Apple Pay czy Blik. Warunki? Wystarczy założyć nowe konto. Dodatkowe zniżki?

Na przykład 150 zł do wydania w sieci sklepów H&M w ramach promocji „Zyskaj Z Bankiem”. Co zrobić, aby zyskać? Wystarczy złożyć wniosek o Konto Maksymalne za pomocą tego LINKU do 9 listopada. Następnie należy otworzyć konto osobiste i podpisać umowę dostarczoną drogą kurierską. Konto jest? To trzeba spełnić kilka prostych warunków. Przede wszystkim w każdym z kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych od rejestracji należy wykonać minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej i 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową. Mogą to być nawet niewielkie zakupy. Nagroda będzie wypłacana w dwóch transzach - to kod upominkowy o wartości 50 i 100 zł. Wysłany będzie SMS-em, można go wykorzystać i w stacjonarnym, i w internetowym sklepie.

Ciuchy to za mało? Ci, którzy będą aktywnie korzystać z rachunku mogą otrzymać również 3 miesięczny wstęp na obiekty sportowe sieci OK System.

Akcja „Aktywni z bankiem BGŻ BNP Paribas” trwa do końca października. Wymagania są dwa - należy zmieścić się w limicie wiekowym (18-26 lat) i założyć rachunek Konto Maksymalne. Karnet OK System uprawnia do bezpłatnego korzystania dwa razy w tygodniu z obiektów sportowych w sieci. To blisko 3 tys. miejsc, gdzie można spędzić część wolnego czasu. W sumie w ramach tej promocji można zgarnąć 3 karnety o wartości 100 zł każdy.