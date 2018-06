PFN ogłasza koniec sporu z Kusznierewiczem. Jest reakcja słynnego olimpijczyka

Fot. Radek Pietruszka Jest porozumienie czy go nie ma? Żeglarz na razie nie komentuje

- Wierzę, że zarząd fundacji Navigare zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby stworzony przeze mnie projekt Polska100 mógł dalej płynąć - napisał Mateusz Kusznierewicz na Facebooku, odnosząc się w ten sposób do informacji o porozumieniu między PFN a Navigare.

Informację o zakończeniu sporu jako pierwsza podała w czwartek stacja RMF FM. Z jej ustaleń wynika, że projekt Polska100, czyli plan opłynięcia świata biało-czerwonym jachtem żaglowym, pozostaje w wyłącznej gestii Polskiej Fundacji Narodowej. W ramach porozumienia PFN miała spłacić większość zobowiązań, a fundacja Navigare, której twarzą miał być Kusznierewicz, wycofać się z części roszczeń.

Co na to sam żeglarz? - W związku z doniesieniami medialnymi o porozumieniu zawartym pomiędzy Fundacją Navigare a Polską Fundacją Narodową, wierzę, że zarząd fundacji Navigare zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby stworzony przeze mnie projekt Polska100 mógł dalej płynąć. Żeglarstwo jest dla mnie najważniejsze i to nigdy się nie zmieni. Z całych sił będę wpierał innych młodych żeglarzy i samodzielnie realizował ciekawe pomysły i projekty - napisał Kusznierewicz na swoim profilu na Facebooku.

"Zawarte porozumienie rozwiązuje i zamyka wszelkie kwestie dotyczące realizacji projektu przez Fundację Navigare, w tym wszystkie rozliczenia finansowe" - brzmi zaś treść oświadczenia wysłanego przez PFN do money.pl. Próżno było w tym tekście jednak szukać w informacji o dalszym losie pomysłu. PFN pisała natomiast, że "podmioty powiązane z panem Mateuszem Kusznierewiczem dokonały korekt wadliwych faktur, które zostały zaakceptowane przez Fundację Navigare”.

