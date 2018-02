Mateusz Morawiecki popiera nowy, europejski podatek. Chce walczyć z cyfrowymi gigantami

Fot. Grzegorz Bukala/REPORTER Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że wprowadzenie cyfrowego podatku to dobre rozwiązanie

Premier Mateusz Morawiecki chce ścigać międzynarodowe korporacje cyfrowe, które unikają płacenia podatków w całej Unii Europejskiej. Popiera stworzenie tzw. "podatku cyfrowego". W tej sprawie Polska stoi ramię w ramię z Francją i Niemcami.

Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Niemczech. W piątek spotkał się z kanclerz Angelą Merkel, w sobotę brał udział w kilku konferencjach. Pomiędzy nimi zdradził tematy rozmów z kancelerz Niemiec. Jednym z poruszanych wątków był pomysł stworzenia nowego, europejskiego podatku. Dzięki niemu w budżecie UE miałyby się pojawić dodatkowe miliardy.

- Opowiedziałem się za inicjatywą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, która też spotkała się z ciepłym przyjęciem w Niemczech, tzw. podatku cyfrowego, który byłby nakładany na międzynarodowe firmy, które unikają płacenia podatków w ogóle w Europie, w tym również w Polsce nie płacą podatku proporcjonalnego do biznesu, który mają - mówił premier Morawiecki podczas konferencji. Jego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa.

To nie pierwsza wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o podatku cyfrowym. Mówił o tym kilka miesięcy temu podczas pobytu w Brukseli.

- Głośno mówimy też o tym, by opodatkować duże przedsiębiorstwa internetowe, przedsiębiorstwa cyfrowe. Do tego dodajemy też przedsiębiorstwa, które w ogóle nie płacą podatku. Korzystają z infrastruktury Unii Europejskiej, z naszych dóbr, a w żaden sposób nie dokładają się do niej. Od 2 lat mówimy głośno o konieczności walki z wyłudzeniami, z rajami podatkowymi. To drugie istotne źródło budowania dochodów państw - mówił.

O jego pomysłach na walkę z unikającymi opodatkowania można przeczytać tutaj.

O co chodzi? O przedsiębiorców, którzy zarabiają np. w Polsce, choć nie prowadzą tutaj fizycznej działalności. Sprawa dotyczy głównie internetowych gigantów.

Taki układ przesądza o tym, że opodatkowanie jest niemożliwe. A przecież prowadzenie działalności w całości przez sieć jest już możliwe. Tak działają największe portale społecznościowe, dostawcy produktów cyfrowych - jak Apple i jego sklep z aplikacjami i multimediami, Google lub Netflix a także platformy pośredniczące w usługach. Czerpią zyski z rynku europejskiego, choć rzadko płacą tutaj podatki. I rządy państw UE zaczęły to dostrzegać. Batalię z Google od dawna prowadzą Francuzi. I to właśnie oni są głównym orędownikiem stworzenia cyfrowego podatki.

W tej chwili nad propozycją cyfrowego podatku pracuje Komisja Europejska. Pomysł ma przedstawić w najbliższych miesiącach.