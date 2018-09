S8 z Wrocławia do Kłodzka będzie miała wyższy standard. "Mieszkańcy nazywają ją drogą śmierci"

Fot. Maciej Kulczyński

Droga S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko zostanie rozbudowa do standardu drogi ekspresowej. Premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w podpisaniu umów, mówił, że mieszkańcy nazywają ten odcinek "drogą śmierci". - My chcemy, żeby to była droga życia - podkreślił.



Mateusz Morawiecki, cytowany przez PAP, podkreślił, że budowa trasy S8 pozwoli uratować wielu ludzi, którzy giną w wypadkach, ale też przyczyni się do rozwoju południa Dolnego Śląska.

- Chcemy, żeby ta droga tchnęła nowe życie w południe Dolnego Śląska, żeby nie tylko przyciągała nowych turystów z całej Polski i całego świata, do tych przepięknych krajobrazów, do tych przepięknych ziem, ale również, żeby łatwiej było można stąd wywozić towary, tworzyć nowe miejsca pracy, tworzyć i otwierać nowe fabryki. To jest część Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - również rozwój infrastruktury" - mówił szef rządu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że krajowa "ósemka" między Kłodzkiem a Wrocławiem "jest najniebezpieczniejsza w Polsce". W ubiegłym roku na tej trasie zginęło 15 osób.

Droga krajowa nr 8 jest najdłuższą drogą w Polsce. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Stanowi też polski odcinek międzynarodowej trasy E67, łączącej Europę Środkową z Finlandią, oraz fragment trasy Via Baltica.

