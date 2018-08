Niemal 77 mln zł na drogi. Minister daje zielone światło dla sześciu inwestycji

Fot. mir.gov.pl

Kolejne inwestycje drogowe właśnie zostały zatwierdzone do realizacji. Prace będą prowadzone do 2022 roku i pochłoną łącznie 77 mln zł.

Kolejne odcinki ekspresówek, obwodnice miast i kolejny fragment Via Carpatii – to plan Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na najbliższe cztery lata. We wtorek realizację 6 inwestycji drogowych zatwierdził minister.

Jak informuje MIR, łączny koszt budowy dróg pochłonie 77 mln zł. Pieniądze te pójdą na odcinki dróg ekspresowych: S16, S17, S19 (Via Carpatia), a także S6, czyli Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S12 Piaski – Dorohusk oraz obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53.

W przyszłym roku ma ruszyć budowa 67 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S16 między Ełkiem a Knyszynem. Prace przygotowawcze obejmą też 51,6 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów do węzła Kołbaskowo. Dodatkowo przebudowę istniejącej trasy do węzła Goleniów, a także budowę przejścia przez Kanał Policki i Odrę tunelem drążonym o długości ok. 3,1 km. W ramach inwestycji powstanie 7 węzłów drogowych: Będargowo, Dołuje, Dobra, Tanowo, Police, Modrzewie, w tym zespolony Kołbaskowo.

Jeszcze w tym roku, rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S17 w województwie lubelskim. Inwestycja została poszerzona o budowę II jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 6,65 km.

Podobnie ma się inwestycja na S19 Sokołów Małopolski – Jasionka. Z kolei do 2020 roku toczyć się będą przygotowania do budowy drogi S12 Piaski – Dorohusk.

Ostatnią z zatwierdzonych inwestycji jest 12 km obwodnicy Ostrołęki. Jak poinformowało MIR, zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych rozpoznawczych

