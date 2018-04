Via Baltica z nowymi środkami. Są pieniądze na 200 km drogi

Fot. Reporter Poland Via Baltica to połączenie estońskiego Tallina ze stolicą Polski

Kierowcy mają powody do zadowolenia. Będzie łatwiejszy dojazd na Mazury i Podlasie. BGK pozyskał 500 mln euro kredytu na budowę dużego fragmentu S61.

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił pożyczki wysokości 500 mln euro na budowę 200 km Via Baltica. Chodzi o fragment drogi S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku – podaje "Next Gazeta".

BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z @EIB na budowę odcinków drogi ekspresowej #S61 Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Ich łączna długość wyniesie ok. 200 km.

23 kwietnia 2018

Via Baltica, czyli połączenie estońskiego Tallina ze stolicą Polski, na terenie naszego kraju będzie przebiegała od przejścia granicznego w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej drogą S61, a następnie trasą S8 do Warszawy.

Niemal wszystkie polskie fragmenty trasy są już budowie, albo wkrótce rozpoczną się prace – zapewnia na łamach Next GDDKiA. Do rozstrzygnięcia pozostał tylko jeden fragment S61 – między Suwałkami a Budziskiem.

Fundusze pozyskuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak informuje portal, od 2005 roku europejski bank udzielił BGK 34 kredytów na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości około 12,7 mld euro.

Z początkiem roku została podpisana umowa warta 580 mln euro na budowę ekspresówki S19 na południu Polski.