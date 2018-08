Umowa na przedostatni odcinek Via Baltica podpisana. Budowa za 568,7 mln zł netto

Fot. GDDKiA Zakończenie inwestycji przewidziane jest w III kwartale 2021 r.

Podpisana została umowa na budowę przedostatniego odcinka Via Baltica, od obwodnicy Szczuczyna do Ełku. Drogę wybuduje konsorcjum firm Porr. z siedzibą w Warszawie, Porr Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz Unibep.

- Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj podpisujemy umowę na budowę przedostatniego jej odcinka, od obwodnicy Szczuczyna do Ełku - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Umowa dotyczy realizacji inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe" (Inwestycja) za 568,7 mln zł netto.

Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 568,7 mln zł netto, przy czym udział emitenta w konsorcjum został określony na 30%, co odpowiada kwocie ok. 172,5 mln zł netto.

Via Baltica w realizacji

- To, że prawie cała Via Baltica jest już w realizacji, jest wynikiem determinacji obecnego rządu, który przykłada szczególną wagę do jej jak najszybszego ukończenia. Dla regionu budowa drogi ekspresowej oznacza bezpośrednie połączenie komunikacyjne z międzynarodową trasą, która połączy północ i południe Europy - dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF). Zakończenie inwestycji przewidziane jest w III kwartale 2021 r.

Okres realizacji inwestycji wynosi 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że prace będą realizowane poza tzw. okresem zimowym tj. do 15 grudnia oraz od 15 marca każdego roku.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,25 mld zł w 2016 r.

