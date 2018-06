Via Baltica. Rostrzygnięto przetarg na ostatni odcinek S61

Fot. fot. Ministerstwo Infrastruktury Via Baltica to połączenie estońskiego Tallina ze stolicą Polski

Oferta Budimeksu najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, która jest częścią Via Baltica. Tak zdecydowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie.

"Wartość oferty netto: 546 752 596 zł. Termin rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy. Termin zakończenia: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie.



Ministerstwo Infrastruktury

Via Baltica, czyli połączenie estońskiego Tallina ze stolicą Polski, na terenie naszego kraju będzie przebiegała od przejścia granicznego w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej drogą S61, a następnie trasą S8 do Warszawy.

Niemal wszystkie polskie fragmenty trasy są już budowie albo wkrótce rozpoczną się prace.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

