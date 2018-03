Księgarnia Matras "powstała z martwych". eComGroup reaktywuje markę

Fot. prtn scr matras.pl Tak wygląda nowa odsłona internetowej księgarni Matras.

Wydawało się, że marka Matras jest skazana na zapomnienie, po tym jak firma popadła w gigantyczne długi. Internetową księgarnię pod tą nazwą reaktywowała właśnie eComGroup. "Nie chcemy by ta marka tak łatwo odeszła, dlatego postanowiliśmy ją wskrzesić i rozwijać".

Pod koniec ubiegłego roku opisywaliśmy tragiczną sytuację drugiej największej sieci księgarń w Polsce. Sąd umorzył postępowanie sanacyjne i Matras czekała upadłość w związku z przekraczającymi 100 mln zł długami.

Tymczasem okazuje się, że marka Matras została reaktywowana. "Księgarnia Matras.pl powstała z martwych! Spółka eComGroup podjęła się heroicznego zadania uruchomienia księgarni Matras.pl na nowo, nie powtarzając błędów swoich poprzedników. Kochamy książki, kochamy księgarnie, do których się przywiązaliśmy, w których nieraz nabyliśmy cudowne książki. Matras był jedną z nich. Nie chcemy by ta marka tak łatwo odeszła, dlatego postanowiliśmy ją wskrzesić i rozwijać" - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez firmę na Facebooku.

Należy jednak podkreślić, że eComGroup nie reprezentuje i nie jest prawnym następcą firmy Matras S.A.

"Jesteśmy nowym operatorem (dzierżawimy prawo do korzystania z marki i sklepu internetowego) Matras.pl, ale nie przejęliśmy zobowiązań właściciela marki. Zrobimy co możemy by dać księgarni nowego ducha i jakość, nie odpowiadamy jednak za działania naszych poprzedników" - podkreślają przedstawiciele eComGroup.

W związku z tym wszelkie kwestie dotyczące np. przesyłek i kart podarunkowych (w tym reklamacji, zwrotów i wszelkich roszczeń) zamówionych bądź nabytych przed 15 marca 2018 roku są poza odpowiedzialnością eComGroup. Obciąża to ciągle konto Matras S.A.

Również wszyscy wierzyciele, którzy mają do odzyskania pieniądze od Matras S.A., nie mogą liczyć na pomoc.

Co ważne, eComGroup reaktywuje wyłącznie księgarnię internetową Matras.pl. To oznacza, że stacjonarne punkty sprzedaży książek nie wrócą.

eComGroup specjalizuje się właśnie w e-commerce. Firma działa od 2015 roku. Do niej należą m.in. takie marki jak znak.com.pl - księgarnia internetowa, Woblink, Chodnik Literacki, Flow Books czy Paskarz.pl.

Sama spółka funkcjonuje w ramach większej grupy kapitałowej SIW ZNAK, czyli wydawnictwa z prawie 60-letnią tradycją.