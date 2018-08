Krakowski Teatr Komedia słynie z podróży po całej Polsce, w sierpniu będzie można zobaczyć Wasze spektakle na Mazurach, w ramach Mazurskiego Rejsu Komediowego.

Anna Stasiak-Apelska: Mazurski Rejs Komediowy 2018, organizowany jest przez Krakowski Teatr Komedia już po raz trzeci. Zawsze z miłą chęcią wracamy w mazurskie strony, nie mogło być też inaczej w tym roku. Rejs rozpoczniemy 15 sierpnia 2018. Będziemy mięli przyjemność spotkać się z widzami na Zamku w Rynie, gdzie zagramy „Małżeństwo we frankach szwajcarskich”, następnie będziemy gościć w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach i kończymy 17 sierpnia spektaklem „Viagra i Chryzantemy”, w Hotelu Mikołajki.

Oprócz spektakli, przygotowaliście także formułę Kulturalnych Spotkań z Aktorami Krakowskiego Teatru Komedia.

Mariusz Stasiak-Apelski: Tak, aktorzy Krakowskiego Teatru Komedia zawsze chętnie spotykają się z naszymi widzami w całej Polsce, nie tylko podczas spektaklu. Pojawiamy się w różnych miejscach, aby przybliżyć ludziom, to co robimy, przedstawiamy naszych aktorów, którzy umilają czas swoimi interpretacjami piosenek. Niesiemy uśmiech, radość, a czasem i wzruszenie. Chcemy być blisko naszych widzów, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy na Kulturalne Spotkania z Aktorami Krakowskiego Teatru Komedia w takich miejscach, jak: Marina Lester Club w Rydzewie, Gospoda pod Czarnym Łabędziem Rydzewo, Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, Gościniec Ryński Młyn, Wioska Żeglarska Mikołajki i Port Stare Sady oraz POTOCKI GAŁKOWO. Warto śledzić naszego Facebooka – www.facebook.com/KrakowskiTeatrKomedia/, tam pojawiają się wszystkie informacje o naszych bieżących planach.

O czym są spektakle, które zagracie dla mazurskiej publiczności?

Anna Stasiak-Apelska: Nasze wszystkie spektakle, ze względu na charakter teatru, to lekkie komedie, głównie autorstwa Jana Jakuba Należytego, założyciela Krakowskiego Teatru Komedia. „Małżeństwo we frankach szwajcarskich”, to słodko-gorzka historia byłych małżonków, z kredytem we frankach, ukrywających fakt rozwodu przed rodzicami, którzy...sami postanawiają się rozwieść. Usłyszymy też najpiękniejsze piosenki o miłości, w wykonaniu bohaterów spektaklu i jak zawsze, możecie Państwo liczyć na szczęśliwe zakończenie. Wystąpią: Julita Kożuszek, Renata Pałys, Jan Korwin-Kochanowski i Jan Jakub Należyty. Natomiast „Viagra i Chryzantemy”, to historia o dystyngowanej damie, niespełnionej primadonnie i nieokrzesanym kamieniarzu, których ognistą znajomość zapoczątkuje błąd ortograficzny wykuty w marmurze. Warto przyjść i przekonać się, czy od miłości do nienawiści jest bardzo blisko, czy może też odwrotnie. Wystąpią: Ewa Dałkowska i Jan Jakub Należyty.

Gdzie można kupić bilety na spektakle w ramach Mazurskiego Rejsu Komediowego?

Mariusz Stasiak-Apelski: Bilety są do nabycia w recepcjach hotelowych Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, Hotelu Mikołajki i na Zamku Ryn. Można też kupić bilety przez naszą stronę internetową: www.krakowski-teatr-komedia.pl, jak i w Informacji Turystycznej w Mikołajkach. Zapraszamy wszystkich spragnionych teatru, gwarantujemy sztukę na najwyższym poziomie i sporo uśmiechu.

Wywiad z Anną Stasiak-Apelską – Prezesem Zarządu Krakowskiego Teatru Komedia oraz Mariuszem Stasiak-Apelskim – Wiceprezesem Zarządu Krakowskiego Teatru Komedia przeprowadził: