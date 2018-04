mBank może trafić w francuskie ręce. Wraca temat sprzedaży Commerzbanku

Fot. Bartosz Wawryszuk Przejmując mBank, francuski BNP Paribas może znacznie urosnąć w siłę.

Gdyby francuski bank BNP Paribas przejął Commerzbank, do którego należy mBank, zostałby drugim graczem w Polsce. Rozmowy wciąż jednak na wczesnym etapie.

Faworytem do przejęcie Commerzbanku może być BNP Paribas, który w Polsce kontroluje już BGŻ BNP Paribas – podaje "Parkiet". Rzecznik prezydenta Emmanuela Macrona w ubiegłym roku pozytywnie zareagował na taki pomysł.

Choć, jak zaznacza dziennik, rozmowy między Niemcami, a Francuzami są jeszcze na wczesnym etapie, to ewentualne przejęcie wpisałoby się w niemiecko-francuską chęć zacieśniania integracji europejskiej.

Fala podwyżek za usługi bankowe. Jest szansa, że wkrótce zapłacimy mniej:

Dla Polski oznaczałoby to przetasowanie na rynku bankowym. Obecnie należący do niemieckiego Commerzbanku mBank jest bowiem czwartą siłą. Goni go Bank BGŻ BNP Paribas, który z kolei obecnie jest szóstym graczem na rynku i stale rośnie.

Jak podaje "Parkiet", dzięki przejęciu Raiffeisen Polbanku zwiększy bilans do 113 mld zł. Jeżeli transakcja doszłaby do skutku. Wówczas Francuzi staliby się bardzo znaczącym graczem na polskim rynku.

Po przejęciu mBanku francuska grupa kontrolowałaby w Polsce blisko 250 mld zł aktywów bankowych i stał się drugim co do wielkości bankiem nad Wisłą – podał dziennik.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl