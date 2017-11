mBank pozbywa się działalności ubezpieczeniowej. Dostanie pół miliarda złotych

Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER mBank pozbył się kolejnej firmy z branży ubezpieczeń

W poniedziałek mBank podpisał z duńskim inwestorem umowę sprzedaży firmy zależnej pośredniczącej w sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Ma za to otrzymać ponad pół miliarda złotych, tyle że większość tej kwoty będzie wpływać do banku przez 15 lat. To kolejny etap rezygnowania przez bank z działalności ubezpieczeniowej.

Dwa lata temu mBank pozbył się spółki zależnej BRE Ubezpieczenia na rzecz francuskiej grupy AXA. Od tej pory np. OC z systemu transakcyjnego banku kupić można właśnie od AXA.

Bank jeszcze przez osiem lat otrzymywać będzie po około 18 mln zł rocznie z tytułu tej transakcji, więc i prawdopodobnie przez kolejne osiem lat klienci detaliczni mBanku w ofercie będą mieli produkty tego ubezpieczyciela.

W poniedziałek doszło do sprzedaży kolejnej firmy mBanku, która zajmuje się ubezpieczeniami. Wskazuje to na definitywny rozbrat z tym rodzajem działalności finansowej.

27 listopada bank oraz jego spółka zależna mFinanse zawarły warunkową umowę, na podstawie której bank zobowiązany jest do sprzedaży na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii 100 proc. akcji w spółce Latona, a mFinanse do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz Latony.

Owa "zorganizowana część przedsiębiorstwa" to wydzieloną działalność, w ramach której - na podstawie umów agencyjnych - mFinanse wykonuje jako agent ubezpieczeniowy czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie grupowych umów ubezpieczenia.

Inwestor sfinansuje transakcję przy wykorzystaniu środków zapewnionych przez fundusz Purple Star Receivable Funding DAC z siedzibą w Irlandii, wspierany przez konsorcjum inwestorów instytucjonalnych.

Fundusz ten działa jako gwarant i jest jednocześnie stroną umowy. Drugim gwarantem, będącym zarazem stroną umowy jest Indigo Agencies Holdings Limited.

Zarówno Phoebe IVS, jak i Indigo Agencies Holdings są powiązane z niezależną angielsko - duńską Grupą Indigo. Obejmuje ona m.in. Indigo Underwriters Ltd, posiadającą licencję na terenie Wielkiej Brytanii i prowadzącą działalność w zakresie underwritingu ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego oraz działalność agencyjną.

Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku, po spełnieniu się standardowych warunków zawieszających.

Przewidywana maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umowy to około 520 mln zł, z czego kwota wynagrodzenia w wysokości około 465 mln zł będzie rozpoznana przez okres 15 lat. Podobnie jak w przypadku umowy z AXA oznacza to zapewne, że mBank będzie udostępniał przez ten czas swoje kanały sprzedaży na rzecz nabywców.