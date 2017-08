Mennica Polska zainwestuje w RPA? Na oku ma kopalnię złota

Fot. Mennica Polska

Mennica Polska nadal rozważa zaangażowanie kapitałowe w kopalnię złota w RPA, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. Kopalnia mogłaby generować potencjalnie zadowalające zyski przy wydobyciu 120-150 kg złota miesięcznie przy obecnych cenach kruszcu.

Kopalnia złota, którą zainteresowana jest polska spółka, zlokalizowana jest w paśmie złotonośnym Amelia Belt w Republice Południowej Afryki (RPA). W projekcie kopalni złota w RPA spółka ma lokalnego partnera, który przejął kopalnię od syndyka. Ma koncesję eksploracyjną.

- Nadal rozważamy inwestycje w kopalnię złota w RPA. Są pewne formalności, co do których chcemy mieć pewność, że zostaną załatwione, zanim decyzja co do zaangażowania w projekt zostanie podjęta. To sprawi, że ta transakcja będzie dla nas przejrzysta i jeszcze bardziej atrakcyjna jako inwestora - powiedział Zambrzycki.

Podtrzymał, że analizowane parametry kopalni są bardzo atrakcyjne dla Mennicy Polskiej jako potencjalnego inwestora. Prezes Mennicy Polskiej we wcześniejszej wskazywał, że kopalnia mogłaby generować potencjalnie zadowalające zyski przy wydobyciu 120-150 kg złota miesięcznie przy obecnych cenach kruszcu.

Parametry wejścia do tej inwestycji spółka ma wstępnie uzgodnione.

Mennica deweloperem:

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie.

Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.