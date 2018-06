Michał Krupiński Bankowym Menedżer Roku 2017. Prestiżowy laur dla Pekao S.A.

Fot. Krzysztof Olszewski W przypadku Michała Krupińskiego doceniono rekordowe wyniki i zysk oraz nową strategię

Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A., został laureatem XXVI edycji plebiscytu "Bankowy Menedżer Roku 2017” w kategorii banków komercyjnych, zorganizowanego przez "Gazetę Bankową”. Prezes Pekao odbierając nagrodę podkreślił, że to sukces całego zespołu pracowników Banku Pekao.

- Jest mi niezmiernie miło przyjąć tę nagrodę, która jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Muszę zaznaczyć, że to sukces całego zespołu i oddanych pracowników Banku Pekao, którzy przyczynili się do osiągnięcia rewelacyjnych wyników. Dziękuję im. Przede mną ogrom działań i pracy, by nie tylko polepszyć obecną sytuację Banku Pekao S.A., ale także kontynuować nową strategię. Weszliśmy w okres dynamicznego rozwoju, co widać po osiągniętych wynikach rocznych, które były najwyższe w historii Pekao. Bank zakończył rok z najlepszym w historii kwartalnym zyskiem netto w wysokości 1 054 mln złotych Przede wszystkim zależy nam, by nasi klienci byli zadowoleni z usług Pekao i docenili różnicę – mówił Michał Krupiński.

Michał Krupiński jeszcze jako prezes PZU mocno zaangażował się w repolonizację Banku Pekao. To właśnie za jego prezesury "Żubr” wrócił w polskie ręce.

To jedna ze zmian w Pekao, którą najszybciej dostrzegli klienci. Przelewy biometryczne, te przy pomocy FaceTima czy w końcu fakt, że Pekao wprowadziło płatność Apple Pay stawia go wśród liderów nowoczesności. Bank nie tylko otworzył się na ludzi młodych, ale też na niespotykaną do tej pory skalę, zaangażował się w pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom.

Dodatkowo kryteriami wyboru "Bankowego Menedżera Roku” były: skuteczność w zarządzaniu, determinacja w realizacji celów, a także osiągnięte wyniki finansowe. Jury konkursu liczyło się również z głosami konkurentów oceniających nominowanych kandydatów.

W przypadku Michała Krupińskiego doceniono rekordowe wyniki i zysk oraz nową strategię. Uznano również znaczący wpływ działań na rozwój i umocnienie pozycji Banku na rynku krajowym i zagranicznym po przeprowadzeniu zmian właścicielskich. Jednym z czynników decydujących o wygranej były również wybitne osiągniecia zawodowe.

"Gazeta Bankowa” od 25 lat wyłania liderów polskiej bankowości i w ten sposób honoruje osoby, które wniosły szczególny wkład w pielęgnowanie i umacnianie ważnych dla państwa i narodu wartości.