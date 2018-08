Mieszkania idą na pniu. Ale branży grozi załamanie - i to nie przez spadek popytu

Fot. EAST NEWS Obecny wzrost jest związany z inwestycjami publicznymi w znaczące projekty infrastrukturalne.

Firmy deweloperskie stoją przed widmem kryzysu, mimo niesłabnącego boomu na rynku mieszkaniowym – ostrzegają eksperci z firmy doradczej Deloitte.

Przed branżą stoją dwa poważne wyzwania. Pierwszy to brak wykwalifikowanej kadry, a drugi to rosnące koszty działalności. Takie wnioski płyną z raportu Deloitte'a "European Conustruction Monitor 2017-2018: A looming new construction crisis?".

Teoretycznie dane dla branży są bardziej niż uspokajające. Wzrost firm budowlanych w Europie południowej i północnej wyniesie w ciągu następnych czterech lat średnio 2,5 proc. Dla naszego regionu prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne. W Europie Środkowo-Wschodniej deweloperzy mogą urosnąć nawet o 4,4 proc.

Ale kłopoty mogą być związane z coraz większą presją na marże, rosnącymi kosztami działalności i brakiem pracowników. A obecny wzrost jest związany z inwestycjami publicznymi w znaczące projekty infrastrukturalne.

Koszty działalności są związane z rosnącymi cenami materiałów budowlanych. Natomiast ze strony pracowników występuje presja cenowa. To z kolei prowadzi do podnoszenia marży.

Koszty pracy będą na razie rosnąć, bo w związku z boomem pojawia się coraz więcej nowych projektów budowlanych. To, w połączeniu z brakiem wykwalifikowanych pracowników, spowoduje zahamowanie wzrostu firm budowlanych – twierdzi Deloitte.

Problemu braku pracowników nie rozwiąże pokolenie milenialsów. Jego przedstawiciele uważają budowlankę za sektor przestarzały i mało innowacyjny.

Połączenie tych wszystkich czynników może spowodować, że firmom po prostu przestanie się opłacać realizowanie projektów. Rozwiązaniem jest łączenie się firm. I w 2017 r. zarejestrowano 194 fuzje w porównaniu do 149 w roku poprzedzającym.

Inna sprawa to inwestycje w nowe technologie. Zdaniem Deloitte'a przyszłość na budowach to drony, druk 3D, inteligentne materiały i internet rzeczy.

