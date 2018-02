Ziemia mocno drożeje. Deweloperzy zmieniają strategię

Fot. Bartosz Wawryszuk Ubywa atrakcyjnych działek, deweloperzy szukają nowych rozwiązań

Od ubiegłego roku deweloperzy mają coraz większy problem z pozyskaniem atrakcyjnych działek. Tereny w dobrych lokalizacjach szybko się kurczą, a ich ceny rosną. Z raportu firmy JLL wynika, że w niektórych lokalizacjach w Warszawie ceny działek w ciągu roku skoczyły nawet o 80 proc.

Utrzymujący się popyt na mieszkania zmusza część deweloperów do kolejnych zakupów działek. Jak pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita", niektórzy rozpoczynają inwestycje tam, gdzie ceny są niższe niż w dużych miastach.

W lepszej sytuacji są deweloperzy, którzy mają swoje banki ziemi. Z kolei dla tych, którzy nie dysponują takimi zasobami, szansą może się okazać zakup tańszych działek. To wiąże się jednak z ryzykiem inwestycyjnym, np. taki tereny mogą być objęte ochroną konserwatorską lub wymagać dodatkowych nakładów na rewitalizację.

Eksperci wskazują, że deweloperzy będą częściej kupować grunty z budynkami do wyburzenia. I w ich miejsce będą budować nowe obiekty. Choć nie jest to tanie, to biorąc pod uwagę obecny wzrost cen nieruchomości, może się to coraz bardziej opłacać.

