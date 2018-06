Mieszkanie na Start już od stycznia 2019. Będą dopłaty do czynszu

"Mieszkanie na Start" zostało właśnie przyjęte przez rząd

Będą dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start - zdecydował rząd. Ich wysokość określą gminy. Przy przyznawaniu dopłat będzie się liczył dochód oraz liczba osób w rodzinie. Program ma ruszyć od stycznia 2019 r.



- Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, a to ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki - mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Program jest przewidziany dla osób, które mają zbyt wysokie zarobki na mieszkanie komunalne, ale które nie mogą sobie pozwolić na kredyt hipoteczny.

Zgodnie z projektem dopłaty będą udzielane rodzinom, w których średni dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Rząd zamierza przy tym premiować duże rodziny - każda dodatkowa osoba w rodzinie ma zwiększyć próg o 30 punktów procentowych. Priorytetowo mają być także traktowane rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi.

O tym, kto skorzysta z programu, będą decydować gminy, one też będą odpowiedzialne za wypłatę środków. W zależności od dochodów i majątku rodziny, ale i lokalizacji mieszkania czynsz dzięki programowi ma się zmniejszyć się od 307 do 561 złotych. Dopłaty w ramach programu Mieszkanie na start mają trwać 9 lat.

- Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny nieposiadające innego mieszkania, jeśli ich dochód nie będzie przekraczał określonego poziomu. Co roku dochód otrzymujących dopłaty będzie weryfikowany. Jeśli przekroczą kryteria dochodowe, to prawo do dopłat będzie wygaszone - informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z dopłat, będzie musiała jednak udowodnić, że jest zdolna do regularnego opłacania czynszu.

Rząd liczy, że Mieszkanie na Start wpłynie nie tylko na sytuację finansową rodzin, ale też na inwestycje. Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju szacuje, że dzięki programowi powstanie nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań.

