Pośrednicy nieruchomości łowią klientów na Mieszkanie+, choć rządowych bloków jeszcze nie ma

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER

Realizacja rządowego programu Mieszkanie+ to wciąż pieśń przyszłości, ale dla wielu pośredników mieszkaniowych jest to okazja, by już teraz złapać nowych klientów. W sieci pojawiają się strony, które mają informować o zasadach rządowego programu, ale ich rzeczywistym celem jest zebranie przez pośredników danych potencjalnych klientów.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", w kilku serwisach internetowych pojawiły się nie tylko podstawowe informacje o zasadach rządowego programu i lokalizacjach inwestycji, ale także kalkulatory czynszów dla poszczególnych miast.

Gazeta zwraca uwagę, że takie narzędzia mają dyskusyjną użyteczność, ponieważ BGK Nieruchomości, spółka zależna państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, czynsze będzie ustalać indywidualnie dla każdej inwestycji. Co więcej, resort budownictwa dopiero ma określić maksymalne czynsze.

Twórcy stron dotyczących Mieszkania+ starają się wykorzystać duże zainteresowanie rządowym programem, by pozyskać dane osób rozglądających się za własnym lokum.

W tym celu wymyślają takie narzędzia, jak "spersonalizowany test zdolności Mieszkanie+", w którym trzeba podać liczbę dzieci, rodzaj zatrudnienia, a także numer telefonu. Jak się okazuje, efektem skorzystania z tego "spersonalizowanego testu" jest telefon od przedstawiciela firmy Home Broker.

Wideo: program Mieszkanie+. Gdzie, kiedy i dla kogo?

Wszystko odbywa się legalnie, ponieważ regulamin strony mówi o tym, że jej administrator jest uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących kredytów hipotecznych podmiotom współpracującym, czyli największym firmom pośrednictwa mieszkaniowego.

Administratorzy stron o Mieszkaniu+ czasem jednak idą o krok za daleko w naganianiu klientów pośrednikom mieszkaniowym. Przykład? Na jednej ze stron zamieszczono logo BGK Nieruchomości, co miało ją uwiarygodnić. Potrzebna była interwencja BGK, by logo zostało usunięte.

Przedstawiciele BGK Nieruchomości mówią wprost, że ideą tych pozornie informacyjnych stron jest wyłudzanie danych osobowych, ale pośrednicy, do których te dane trafiają, odżegnują się od stosowania takich metod. Expander, Home Broker i Open Finance przekonują, że strony prowadzą podmioty zewnętrzne i to one odpowiadają za zamieszczone na nich treści.

Pierwsze bloki budowane w ramach programu Mieszkanie+ już powstają, ale nadal niewiadomą są zasady naliczania czynszu. Przepisów wciąż brak. Narodowy Program Mieszkaniowy, przyjęty przez rząd we wrześniu 2016 roku, zakłada m.in. zwiększenie dostępu do mieszkań osób gorzej sytuowanych.