Program Mieszkanie+. Brakuje 400 tys. pracowników do budowy mieszkań

Brakuje rąk do pracy. Wykorzystanie młodzieży czy bezrobotnych nie wystarczy. Aby rozwinąć program Mieszkanie+, Polska musi sięgnąć po pracowników z zagranicy.

Co najmniej 200 tys. pracowników musimy ściągnąć do Polski z zagranicy, aby realizować i rozwijać rządowy program tanich mieszkań. Takie wnioski przedstawił podczas Forum Dialogu Mieszkaniowego koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów prezes zarządu BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Jak informuje Radio Zet, w Polsce brakuje około 400 tys. ludzi do pracy. Według koordynatora, od 150 do 200 tys. pracowników można poszukać wśród młodych i bezrobotnych. To jednak dopiero połowa zapotrzebowania.

O tym, że zapowiadany przez rząd boom mieszkaniowy w postaci 100 tys. mieszkań już w przyszłym roku jest mało realny, pisaliśmy już na początku roku. A ówczesne szacunki Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Polsce były bardziej optymistyczne.

PZPB szacował wówczas, że na naszym rynku pracy brakuje około 150 tys. budowlańców. O pozyskanie rąk do pracy jest coraz trudniej, bowiem wielu z naszych pracowników budowlanych coraz częściej wyjeżdża z kraju.

