Samorządy przeciw rządowym planom. Nie godzą się na wieżowce

Wielkie miasta, w odpowiedzi na specustawę mieszkaniową, która wprowadza ułatwienia w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych, wprowadzają własne zakazy i obostrzenia. Nie chcą u siebie wielkich bloków.

W szpicy są już Warszawa i Gdańsk, oba miasta mają już gotowe dokumenty, lub właśnie pracują nad wprowadzaniem obostrzeń co do zasad lokalizacji wieżowców – pisze "Rzeczpospolita".

Do "zbuntowanych” przeciwko specustawie miast mogą dołączyć kolejne. Nad przygotowaniem własnych, samorządowych przepisów, już myśli Poznań i Białystok.

Rządowa ustawa, która weszła w życie zaledwie przed tygodniem, umożliwia szybkie przekwalifikowanie gruntów w miastach pod budownictwo mieszkaniowe.

To oznacza, że na np. terenach należących do państwowych przedsiębiorstw, jak PKP, Poczty Polskiej, czy na terenach rolnych, mogą wyrosnąć wieżowce, które ”dopalą” program mieszkanie+. Kłopot w tym, że takie tereny – jak choćby we Wrocławiu – czasem znajdują się niemal w samym centrum metropolii.

Warszawa i Gdańsk jasno mówią "nie" blokom w śródmiejskich dzielnicach - podkreśla "Rz". Te, które tam wyrosną, specjalnym – samorządowym obostrzeniem, nie będą mogły mieć więcej jak 12 kondygnacji naziemnych, a te stojące w okolicach jednorodzinnej zabudowy, maksimum 7.

Dodatkowo samorządy chcą uregulować lokalizację punktów usługowych, kwestię podłączania do sieci ciepłowniczej, jak i to, jaką liczbę miejsc parkingowych będzie musiał zapewnić inwestor mieszkańcom.