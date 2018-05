Miliard złotych więcej na naukę jeszcze w tym roku

W projekcie Konstytucji dla Nauki znalazły się zapisy o zwiększeniu finansowania na naukę jeszcze w tym roku. Projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do prac komisji z niewielkimi poprawkami.

- W tym roku w budżecie pojawił się prawie miliard złotych, w przyszłym roku to będzie 700 milionów. W ciągu kolejnych dziesięciu lat ustawa przewiduje 47,5 miliarda złotych, które trafią do systemu - mówił w programie "Money. To się liczy" Piotr Müller, podsekretarz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

