Miliardy PFR na elektrownię atomową. Wielkie pieniądze dostał też Tauron

Polski Fundusz Rozwoju ma miliardy do zainwestowania. Z najnowszych informacji wynika, że duże pieniądze pójdą na energetykę. 900 mln zł dostał Tauron, a duże wsparcie dostanie też prawdopodobnie elektrownia atomowa.

Grupa PFR skonsolidowała środki kilku państwowych instytucji finansowych (m.in. ARP i BGK). Fundusze inwestycyjne PFR dysponują kapitałami o wartości 15 mld zł z opcją ich zwiększenia do nawet „kilkudziesięciu miliardów”. Na razie wydały ponad 8 mld zł, w tym 4 mld zł na przejęcie akcji Pekao od włoskiego Unicredit. Co z resztą?

Ta będzie najwyraźniej bardzo szybko zagospodarowana. W środę Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez PFR umowę inwestycyjną i umowę wspólników, określające warunki zaangażowania w budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR wyłoży do 880 mln zł.

- Mam nadzieję, że stworzyliśmy nowy model finansowania inwestycji. Zapraszamy inne spółki energetyczne, żeby z funduszy PFR korzystali, bo nie tak łatwo jest na rynkach finansowo-bankowych znaleźć tak długoterminowe finansowanie - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji prasowej w sprawie finansowania dla Elektrowni Jaworzno III.

Zapytany o potencjalne finansowanie budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka (inwestycja Enei i Energi warta 6 mld zł), powiedział, że fundusz gotów jest wesprzeć także tę inwestycję, kiedy już zapadnie decyzja w jej sprawie.

Elektrownia atomowa też za pieniądze PFR?

A i to nie wszystko. PFR nie wyklucza zaangażowania w budowę elektrowni jądrowej.

- Rząd polski i zaangażowane spółki są przed finalnymi decyzjami. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to oczywiście tak. Zakładamy, że PFR powstał między innymi po to, żeby finansować tego typu ważne projekty, o długim horyzoncie zwrotu - wskazał Borys.

- Deklaracja gotowości ze strony pana prezesa mnie cieszy. Mam nadzieję, że to się powinno rozwiązać w najbliższym czasie. Szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli zbudować przynajmniej 3 bloki gdzieś w okolicach 2040-2045 roku - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W połowie miesiąca Tchórzewski szacował, że koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce może wynieść 70-75 mld zł. Wcześniej w tym miesiącu mówił, że ma nadzieję na rozstrzygnięcie sprawy budowy elektrowni jądrowej w marcu. Podkreślał, że elektrownia taka jest zeroemisyjna, a najnowsze technologie są bezpieczne.

Tauron już dostał 880 mln zł

To wszystko na razie plany. Konkrety ma Tauron. Transakcja budowy elektrowni w Jaworznie, na którą PFR wyłoży 880 mln zł obejmuje projekt wieloletniej umowy sprzedaży energii elektrycznej i wieloletniej umowy sprzedaży węgla, które mają zostać zawarte przez Tauron Polska Energia i spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT).

- Cieszę się, że realizowane są nowe inwestycje w energetyce. Dzięki nim sektor energetyczny będzie gotowy na wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższych latach. Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie to kluczowa inwestycja. Nowy blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, a to prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych - powiedział Tchórzewski.

- Budowa bloku w Jaworznie jest obecnie największym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach programu inwestycyjnego grupy - podkreślił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. - Angażujemy nasze środki w nowe moce wytwórcze, dbając jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, które umożliwia utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, dzięki czemu grupa zachowuje stabilność finansową - dodał.

Na podstawie zawartych umów fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT, która realizuje budowę. Ta obecnie należy w całości do Tauron Polska Energia.

Obecne zaawansowanie inwestycji przekroczyło 60 proc. Blok w Jaworznie będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych.

- Zaangażowanie finansowe w budowę bloku w Jaworznie doskonale wpisuje się w politykę inwestycyjną zarządzanych przez nas funduszy infrastrukturalnych i strategię PFR, której głównym celem jest wspieranie procesów tworzenia aktywów kluczowych dla polskiej gospodarki. Nowe źródła wytwórcze, takie jak blok w Jaworznie, gwarantują bezpieczeństwo energetyczne Polski w horyzoncie kolejnych kilkudziesięciu lat - powiedział prezes Borys. O planowanym zaangażowaniu w budowę informował już w czerwcu 2017 r.

Udział funduszy PFR w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Tauron Polska Energia co najmniej 50 proc. + 1 udział.

Termin zainwestowania środków przez fundusze jest uzależniony od spełniania przez Tauron i NJGT określonych warunków zawieszających. Między innymi od uzyskania zgody na koncentrację oraz uzyskania decyzji zatwierdzającej warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi jedną z kluczowych umów dokumentacji transakcyjnej.