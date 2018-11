Największy bogacz XIX wieku. Geniusz biznesu. "Kronenberg wyprzedzał swoją epokę"

- Najbogatszym Polakiem ostatnich stu lat był bez wątpienia Kronenberg – powiedział w programie „Money. To się liczy” Michał Wójcik, historyk. – Absolutny geniusz biznesu. Wyprzedzał swoją epokę.

Historyk przypomniał, że pierwszy Kronenberg zarobił 20 mln rubli, czyli ok 30 mln dolarów i była to jedna z największych fortun w Europie i na świecie.

- Geniusz Kronenbergów polegał na tym, że nie skupiali się tylko na jednym biznesie – zdradza Wójcik. – Początkowo inwestowali w cukier i przemysł tabaczny. Specjalnie psuli jakość papierosów, by zalać nimi rynek. Doskonale rozumieli kapitalizm. Potem Kronenberg zainwestował w kolej, miał już wtedy ogromne pieniądze, więc brał udział w budowie najdłuższych linii kolejowych. Kariera od pucybuta do milionera. Miał tyle pieniędzy, że nie wiedział, co z nimi robić. Wybudował w Warszawie ogromny pałac, którego wszyscy mu zazdrościli.