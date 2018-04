- Kryptowaluty to nowe zjawisko. Musi się do niego przyzwyczaić Ministerstwo Finansów. Wszyscy muszą dobrać do niego odpowiednie reguły gry. Kiedy pojawia się coś nowego, możemy to traktować jako zagrożenia albo szansę - mówi Arkadiusz Regiec z Beesfund w programie "Money. o się liczy".

Zdaniem Regieca Ministerstwo Finansów kryptowaluty nie do końca zna i rozumie. - Regulacje są, ale nie do końca jasne - stwierdza.

