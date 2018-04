Ministerstwo Finansów ma zwracać ponad 700 zł z podatku. Naciągacze w akcji

Fot. Beata Zawrzel/REPORTER Oszuści korzystają z okazji, że kwiecień to ostatni miesiąc na rozliczenia podatkowe Polaków

Wiadomości dotyczące otrzymania „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy" to ściema. Ministerstwo Finansów ostrzega przed ich otwieraniem.

"Jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu podatku" - można przeczytać w fałszywych mailach, które mają udawać wiadomości od resortu finansów. Padają w nich także kuszące kwoty. W przykładzie przytaczanym przez ministerstwo jest to ponad 700 zł.



Do wiadomości dołączony jest załącznik o nazwie "DYREKCJA GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf", który udaje oficjalną korespondencję urzędową.

Po przeczytaniu wiadomości szybko można się zorientować, że to próba wyłudzenia danych. Już sam nagłówek powinien wzbudzić wątpliwości. Jednak przy pobieżnym przejrzeniu maila można się złapać na haczyk oszustów.

Odnośnik w e-mailu prowadzi do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów i wyłudza dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej.

Jak podaje ministerstwo, w pliku nie stwierdzono obecności żadnego znanego kodu złośliwego, jednak zalecamy, aby go nie otwierać. Oszuści w ostatnim czasie próbują wyłudzać dane nie tylko na Ministerstwo Finansów, ale także na Biedronkę. Klientów mają skusić bony na 50 zł, które są fikcją.

