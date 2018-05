Ministerstwo zabiera głos w sprawie różańców. "Nie mieliśmy wpływu"

Fot. Karolina Misztal/REPORTER Ministerstwo przedsiębiorczości zaprzecza, że zlecało produkcję różańców

- To nieprawda - tak ministerstwo przedsiębiorczości odpowiada na doniesienia o zleceniu produkcji różańców. - Nie mamy żadnego wpływu na to, co robi Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A - podkreśla resort. To reakcja na informacje o 200 tysiącach różańców, za które zapłacono reklamami w gazecie o. Rydzyka.



W wysłanym money.pl oświadczeniu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zadeklarowało jednak, że nie zlecało żadnej produkcji różańców Zakładowi Tworzyw Sztucznych Artgos. Podkreśla też, że "nie decyduje, w których mediach spółka się reklamuje oraz w jaki sposób się z nimi rozlicza".

Zajmująca się produkcją tworzyw sztucznych firma Artgos wyprodukowała dla "Naszego Dziennika" 200 tysięcy różańców. Gazeta ojca Rydzyka nie zapłaciła jednak za nie w gotówce, lecz reklamami w "Naszym Dzienniku". Udziały w Artgos ma Skarb Państwa, a wpływ na firmę ma Minister Przedsiębiorczości i Technologii, co w piśmie do marszałka Sejmu przyznał nawet wiceszef tego resortu. Opozycja podchwyciła temat. - Tak wyprowadza się publiczne pieniądze - komentował na Twitterze poseł PO Marcin Kierwiński.





Ministerstwo zaznacza też, że ma niewielki wpływ na działania Artgos. - W strukturze właścicielskiej spółki Skarb Państwa posiada znikomy udział w wysokości 1,58 proc. Tym samym resort nie ma wpływu na działalność biznesową firmy. Kreuje ją zarząd spółki - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.