Pas startowy już gotowy. To jednak nie koniec prac na lotnisku Modlin

Naprawa nawierzchni została zakończona kilka dni przed terminem. W sumie wyremontowane zostało około 9 tys. m kw. powierzchni pasa startowego – poinformował portal WNP. Przed lotniskiem kolejne inwestycje.

Zakończenie remontu drogi startowej zaplanowane było na 10 sierpnia, ale wykonano je przed czasem i bez zakłóceń w ruchu lotniczym.

Jak podje Portal Lotniczy, wciąż trwa naprawa dwóch pasów do kołowania. Prace zakończyć się mają we wrześniu tego roku. Realizuje je firma Budimex. Koszt to 15 mln zł.

To nie koniec modernizacji lotniska. Następną inwestycją będzie budowa obiektów służących do obsługi większej liczby pasażerów, w tym - tymczasowego terminala.

Według prowadzonego przez ULC zestawienia, Port w Modlinie plasuje się w pierwszej piątce regionalnych lotnisk w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami, ruch na nim ma w wzrastać o średnio o około 9 proc. w ciągu roku.

Większy ruch w Modlinie

Lotnisko w Modlinie odprawiło w lipcu tego roku ponad 284 tys. pasażerów, czyli o prawie 5 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku - poinformował w piątek port.

Dodano, że to najlepszy wynik miesięcy w ciągu sześciu lat funkcjonowania lotniska.

