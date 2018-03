Gościem programu "Money. To się liczy" jest Gertruda Uścińska, szefowa ZUS. Tłumaczy, co z emeryturami Polaków. W drugiej części programu Magda Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy InFAKT, powie o tym, jak uporać się z deklaracją podatkową.

Do oglądania programu "Money. To się liczy" zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.