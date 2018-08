Morawiecki: Na drogi lokalne wydamy 8 razy więcej niż PO. Premier z gospodarczą wizytą w Koszalinie

Fot. Grzegorz Bukala/REPORTER

Szef rządu zapewniał mieszkańców Zachodniopomorskiego, że planowane inwestycje gospodarczo ożywią ten rejon Polski. Szczególną w tym role mają odegrać drogi lokalne. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z uszczelniania VAT.

Morawiecki podczas swojego wystąpienia przekonywał, że wielki program budowy dróg lokalnych, jeżeli chodzi o skalę i nakłady jest bezprecedensowy w powojennej Polsce.

- Na te drogi wydamy aż 8-krotnie większe pieniądze niż rząd PO. Oni wydali na nie przez 8 lat 5 mld zł, a my tyle przeznaczymy na ten cel w okresie jednego roku. Dla nas kluczowe jest to, aby Polska rozwijała się równomiernie. Dążymy do tego, by inwestycje i rozwój docierały także do mniejszych miejscowości. - zapewniał premier.

Zastanawiasz się, dlaczego polskie budowy dróg stoją w weekend? Ekspert wyjaśnia

S11

S3

S10

S6

rozwoju - zapewniał

VAT-owskimi

państwo - wyjaśniał

Szef rządu przekonywał, że takie działania mają służyć odmienianiu losów mniejszych miejscowości w naszym kraju. - Będziemy budować drogi, co przyczyni się do stworzenia płaszczyzny do lepszegoMorawiecki.Premier wyjaśniał również skąd pieniądze na ten cel, choć do tej pory niektóre tych inwestycji nie były umieszczone w bieżących planach. - Konsekwentnie walczymy z mafiami. Przez dwa lata rządów PiS opodatkowaliśmy wielkie korporacje, które za rządów PO-PSL uciekały za granice i okradały naszeszef rządu.Mateusz Morawiecki Koszalin odwiedził wraz z ministrem, cyfryzacji Markiem Zagórskim, który podpisał umowę na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.Wszystko w ramach programu Polska Cyfrowa, a w tym konkretnym przypadku z firmą Asta-Net SA, która przez trzy lata ma dostarczyć szybki internet do ponad 21 tys. gospodarstw i 103 szkół.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl