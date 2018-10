Murale, gry edukacyjne, 100 filmów i lokalne imprezy. Świętowanie odzyskania niepodległości potrwa 5 lat

Rok 2018 rokiem niepodległości. Rok mocno rozciągnięty w czasie

Państwowa feta z okazji odzyskania niepodległości ma trwać aż pięć lat. Budżet wieloletniej imprezy? 200 mln zł. Klapa z obchodami 11 listopada w 2018 roku w Warszawie spowodowała, że opozycja rzuca pytaniami: gdzie podziały się pieniądze? Murale, firmy, gry, wystawy - na trafiły środki.

Prezydent Andrzej Duda wcale nie musi świętować w Warszawie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Gdyby chciał, mógłby jeździć tego dnia od miejscowości do miejscowości przez cały dzień. I ciągle brałby udział w wydarzeniach finansowanych przez rząd. Jeżeli nie znajdzie czasu - nic straconego.

Okazję do świętowania będzie miał jeszcze w 2019, w 2020 i w 2021 roku. Program finansowania obchodów rozpisany jest na pięć lat, na fetę w sumie trafi 200 mln zł. Wydarzenie doczekało się dwóch pełnomocników - u prezydenta i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort powołał nawet biuro do spraw "Niepodległej". Ma kilku pracowników i rzecznika prasowego. Na promocję miało 5 mln zł.

Opozycja i internauci pytają, na co trafiło wspomniane 200 mln zł. Dotarliśmy do dokumentów. Money.pl publikuje pełną listę wydarzeń lokalnych, które otrzymały państwowe dotacje w 2017 i w 2018 roku. Poszło na to już kilkanaście milionów złotych, a do końca 2021 roku do regionów ma trafić 45,5 mln zł - wynika z informacji money.pl.

Pełną listę dotowanych imprez w 2018 roku można zobaczyć tutaj.

Reszta z 200 mln zł to wydatki na poziomie centralnym. To projekty, za które odpowiedzialne są narodowe instytucje kultury podległe Ministerstwu. Część inicjatyw... dopiero się zaczyna. Kwoty dotacji są wpisane w program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełną listę można zobaczyć w załączniku do uchwały Rady Ministrów z 24 maja 2017 roku. Wtedy rząd zaakceptował plan działania.

Za 5,5 mln zł ma powstać np. 100 filmów na 100-lecie Polski Niepodległej. Produkcją zajmuje się Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt zaczyna się w tym roku, kończy w 2020. Materiały mają być przygotowane i po polsku, i po angielsku. Wszystko na cele promocyjne. 1,5 mln wędruje również na cykl filmów dokumentalnych o polskiej architekturze. Koniec projektu za dwa lata.

Za część pieniędzy mają też powstać murale upamiętniające rocznicę. Narodowe Centrum Kultury murale będzie malować jeszcze w 2019 roku, pojawią się na ścianach 100 wybranych szkół. Do tego NCK ma wydać gry edukacyjne - za 1,5 mln zł w sumie powstanie 20 tys. egzemplarzy. 7 mln zł powędrowało za to na serial dokumentalny. Cykl ma być gotowy do emisji jesienią 2018 tego roku.

12 mln zł to z kolei budżet na projekt "Dekady wolności. 100 arcydzieł muzyki polskiej na 100-lecie niepodległości". Wydawnictwo ma trafić do szkół i "najważniejszych instytucji na świecie". To jeden z nielicznych projektów, który ma finał 11 listopada 2018 roku. Tego dnia ma się odbyć 11 koncertów w różnych miejscach w Polsce i na świecie (Nowy Jork, Tokio, Paryż i Wiedeń).

Z 200 mln pieniądze trafiły też na projektowanie nowych wzorów paszportów. Kosztowały 3,6 mln zł.

Gdzie podziały się pieniądze w regionach?

A co w regionach? Festiwale, publikacje, pikniki rodzinne. W 2017 roku dofinansowanie dostało 109 organizacji. Do zgarnięcia były 3 mln zł. W 2018 roku dofinansowanych zostało już 218 organizacji. A zgłosiło się 2516. Do zgarnięcia było 6 mln zł. Większość nie załapała się na ani jedną złotówkę, nie spełniła wymagań konkursu. W dodatkowym naborze resort rozdał pieniądze kolejnym 60 organizacjom. Do nich powędrowało 4,6 mln zł.

Widowisko "Biblia Polska" - 101 tys. zł dotacji. "Projekt jest wydarzeniem mającym przypomnieć i przywołać wartości (...), na których wyrosły tak wielkie postaci naszej współczesności jak Prymas Tysiąclecia, jak Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki czy bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, nie mówiąc już o św. Janie Pawle II" - to fragment informacji o wydarzeniu. Promocję wydarzenia można było zobaczyć m.in. w Telewizji Republika. Premierę widowiska w Nowym Targu oglądało kilkaset osób.

Projekt "By Bukwitz był znów Bukówcem", czyli wydanie książki na temat dążeń niepodległościowych Bukówczan - dofinansowanie 30 tys. zł. Na imprezie promującej publikację pojawiła się kapela dudziarska oraz chór szkolny.

A także "37. rocznica rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność" z dotacją 105 tys. zł. W opisie nie sposób znaleźć powiązania rocznicy z odzyskaniem niepodległości.

118 tys. zł dostał również Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Na co? Na publikację pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski" i promocję dokumentu w mediach.

13 tys. zł poszło na organizację wydarzenia "Olkuszanie dla Niepodległej". To konkurs pieśni i piosenki patriotycznej. "Poloneza czas zacząć - Radosne, wielobarwne święto wolności, ukazujące Niepodległą Polskę z jej tradycją , kulturą i bohaterami", które organizuje Centrum Kultury i Sportu w Skale dostało 17 tys. zł dotacji. 48 tys. zł otrzymał projekt "Muzyka i poezja romska dziedzictwem w 100-leciu Niepodległej Polski", organizowany przez stowarzyszenie z Gorzowa Wielkopolskiego.

