Brytyjczycy blokują Murdocha. Obawiają się jego potęgi

Fot. Elliot / Splash News/EastNews Skok na brytyjskiego "Skya" zablokowany na kolejne 6 miesięcy

Kontrolowany przez Ruperta Murdocha gigant "21st Century Fox" planuje przejąć największego dostawcę telewizji płatnej w Wielkiej Brytanii. Za "Sky" skłonny jest zapłacić 15 mld dol. Brytyjski rząd jest przeciwny, bo dałoby to Murdochowi zbyt duży wpływ na krajowe media.

Minister kultury, Karen Bradley, zwróciła się do brytyjskiego urzędu antymonopolowego (CMA) z prośbą o zbadanie ewentualnych skudów przejęcia telewizji "Sky" przez magnata prasowego Ruperta Murdocha – donosi CNN Money. Jak zasugerowała, przejęcie brytyjskiej telewizji dałoby rodzinie Murdochów zbyt duży wpływ na media w Wielkiej Brytanii.

Już teraz Murdoch kontroluje przez swoje przedsiębiorstwo trzy poczytne brytyjskie tytuły: "The Sun", "The Times" i "The Sunday Times". Po przejęciu "Sky" miałby trzecią największą grupę mediową na Wyspach. Byłby obecny zarówno w prasie, internecie, telewizji, jak i radiu. Dlatego nie ma zgody na przejęcie - stwierdziła Karen Bradley .

Złożenie wniosku do brytyjskiego urzędu antymonopolowego zablokowało przejęcie do marca 2018 roku. CMA ma bowiem 24 tygodnie na rozpatrzenie sprawy i wydanie opinii.

Zobacz również, z jakimi problemami musi zmierzyć się brytyjski parlament:

O skoku na brytyjską telewizję piszemy w money.pl od pewnego czasu. Londyn robi wszystko, aby przejęcie zablokować. Nie pomógł nawet fakt, że Murdoch obiecał, że "Sky" miałoby dużą dozę swobody. Redakcja byłaby niezależna, a przez pięć lat nie byłoby też żadnych cięć w budżecie.

Za telewizję skłonny jest zapłacić 15 mld dol. Tylko w Wielkiej Brytanii miliarder kontroluje już trzy poczytne brytyjskie tytuły: "The Sun", "The Times" i "The Sunday Times".

To już drugi raz, kiedy Murdoch przymierza się do przejęcie "Sky" - pisaliśmy o tym w money.pl. Poprzednie, nieudane podejście, miało miejsce w 2012 roku. Wtedy na przeszkodzie stanął skandal z podsłuchami, jakie dziennikarze z mediów Murdocha zakładali prominentnym politykom i osobom publicznym.