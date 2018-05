Na tę autostradę czekamy od dekad. Za 4 lata A1 połączy Gdańsk z Czechami

Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER W 2022 pojedziemy autostradą z Gdańska do Czech

Chciałoby się powiedzieć: w końcu. Poznaliśmy datę zakończenia budowy autostrady A1. Brakujący 80-kilometrowy odcinek od Tuszyna do Częstochowy ma być gotowy dokładnie za cztery lata,

Umowy na budowę autostrady A1 od Tuszyna w woj. łódzkim do Częstochowy w woj. śląskim mają zostać podpisane do końca czerwca. Tak przynajmniej twierdzi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ostrzega również, że kilka najbliższych, które zajmie budowa spowoduje "olbrzymie" utrudnienia dla kierowców. Łącznie powstać ma pięć odcinków, z których część pokrywa się przebiegiem obecnej drogi krajowej nr 1.

- Podpisanie umowy odbędzie się, tak zakładam, w połowie tego roku. Odcinek od Tuszyna do granicy woj. śląskiego zostanie oddany we wrześniu 2021 r., a odcinek od granicy woj. śląskiego do Rząsawy pod Częstochową w maju 2022 r. - powiedział na antenie Radia Katowice Adamczyk. W ten sposób domknięta zostanie autostrada A1 łącząca Gdańsk z południową granicą Polski.

Zobacz też, co Rzecznik Finansowy radzi ws. GetBacku:

80-kilometrowy odcinek, o którym mówił szef resortu infrastruktury, jest ostatnim z brakujących. Droga od Częstochowy do lotniska Katowice-Pyrzowice jest już budowany.

Koperty przetargowe na budowę drogi zostały otwarte w połowie grudnia ubiegłego orku. Wiadomo, że łącznie na budowę pięciu odcinków wpłynęło 16 ofert, z których 13 mieści się w budżecie. Wybór wykonawców opóźnia się ze względu na pytania, które oferenci skierowali do resortu.



Mapa budowy dróg w Polsce