6,5 mld zł nadwyżki w budżecie. Pomogło uszczelnienie VAT

"W okresie styczeń-październik 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-X 2017 r. o 7,7 proc., to jest około 20,3 mld zł" - poinformował resort finansów.

W okresie styczeń - październik 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 24 mld zł i było niższe o ok. 6,1 mld zł (tj. 20,2 proc. w stosunku do okresu styczeń - październik 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r., podano także.