Nagrody dla najlepszych samorządów w Polsce. Wybrali je specjaliści od ekonomii

Legionowo i Gliwice najlepszymi miastami, Kobierzyce i Dziwnów – gminami, a Pruszków – powiatem. To wyniki konkursu Gospodarny Samorząd. Organizatorzy IV Europejskiego Kongresu Samorządów spośród blisko 2800 jednostek wybrali ekonomicznych liderów.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, na podstawie którego wyłoniono zwycięzców, przygotował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Regionalna Izby Obrachunkowa i Instytutu Studiów Wschodnich. Pod uwagę kapituła wzięła wyniki ekonomiczne samorządów za 2016 rok, sprawdzając m.in. poziom wydatków inwestycyjnych, wykorzystanych środków europejskich czy udział podatków w dochodach.

– Kongres to doskonała okazja do podkreślenia roli samorządów w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństwa i sprawdzenia, jak działają samorządy na poziomie organizacyjnym i finansowym – mówi Andrzej Chochół, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Najlepszą gminą wiejską są Kobierzyce w województwie dolnośląskim, a miejsko-wiejską gmina Dziwnów w zachodniopomorskim. Najlepsze miasto na prawach powiatu to Gliwice, a powiat – powiat pruszkowski. Wśród miast zwyciężyło Legionowo.

– Kilkanaście lat temu o Legionowie mówiło się, że to sypialnia Warszawy. Dziś to miejsce, w którym dużo się dzieje. Jest nas też coraz więcej, Legionowo to najbardziej zagęszczone miasto w Polsce. Prezydentem jestem od 16 lat i martwi mnie tylko ta dwukadencyjność. Bo moc mam na jeszcze kilka kadencji – zapewnia Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Nagrodzonym gratulowała wicepremier Beata Szydło.

– Dla wielu ludzi w Polsce małe ojczyzny są najważniejsze. Polska jest krajem, który się nie tylko rozwija, ale w którym dobrze się żyje. Warto w tym miejscu podkreślić rolę samorządów. Dlatego musimy pomyśleć, jak wzmocnić samorządy, bo dzięki temu będzie się rozwijała cała Polska – przekonywała.

Największe wyzwania, jakie obecnie stoją przed samorządami to rozwój cyfrowy i poprawa infrastruktury drogowej.

– W tym roku na budowę dróg lokalnych przeznaczyliśmy już 1,3 mld zł. Gminy mogą liczyć na 80-procentowy wkład rządu. Dziś nagradzamy gminy, które najlepiej zarządzają publicznymi pieniędzmi, ale chcemy też pochylać się nad problemami tych najbardziej biednych i zadłużonych – zapowiedział podczas uroczystej gali Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym.

