Najlepsi specjaliści doradzą jak prowadzić własną firmę. I to za darmo

Fot. lipik, Shutterstock

Jak spotkać się z przedsiębiorcą, który odniósł już sukces? Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundacja PFR uruchamiają "Sieć Mentorów”. To program skierowany do młodych firm. Dzięki niemu można spotkać się z przedsiębiorcami, którzy start-upy zamienili w poważne biznesy.

30 ekspertów z różnych dziedzin. Specjaliści od marketingu, znawcy funduszy inwestycyjnych, start-upowcy z powołania. Wszyscy w jednym miejscu, wszystko za darmo. Wiedza, z której warto korzystać, by rozwijać własny biznes.

Tak w skrócie będzie wyglądał program "Sieć Mentorów”, który właśnie uruchamił Polski Fundusz Rozwoju.

- Często młode firmy pomimo świetnego produktu lub usługi, mają problemy z osiągnięciem sukcesu w kraju i zagranicą - mówi Eliza Kruczkowska, dyrektor departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. - W takim przypadku dobrym rozwiązaniem może okazać się doświadczony specjalista, który potrafi z zewnątrz, bez emocji spojrzeć na biznes, pomóc wskazać i zniwelować słabe punkty. Z tego powodu zaprosiliśmy do współpracy znakomite grono ekspertów, którzy chcą razem z nami uzupełniać kompetencje młodych start-upowców - dodaje.

Wiedza od najlepszych

I tak młodych przedsiębiorców i start-upy wspierać będzie na przykład Kacper Winiarczyk, CEE General Manager w OFO. To chiński gigant - wypożyczania miejskich pojazdów, który w najbliższym czasie planuje wejść do naszego kraju.

Pomoc dla początkujących będzie oferować też Joanna Drabent, współzałożycielka Prowly. To z kolei serwis zmieniający obraz polskiego PR. Zanim jednak Drabent mogła ogłosić jakikolwiek sukces przeszła kilka etapów znanych niedoświadczonym właścicielom startupu. Znalazła inwestora, który wyłożył pieniądze na serwis. Gdy pieniądze się skończyły zdecydowała się na niepopularny wśród start-upowców kredyt. I przetrwała. Dziś Prowly jest źródłem wiedzy o markach dla dziennikarzy w całej Polsce.

Pomocną dłoń wyciągnie też Marcin Szeląg, partner w funduszu Innovation Nest. To fundusz sygnowany nazwiskiem Piotra Wilama, współtwórcy Onet.pl.

Dalej? Na liście mentorów jest też Katarzyna Kazior z Frisco.pl czy Michał Borkowski, współzałożyciel Brainly. To założony w Krakowie start-up. Łączy uczniów z osobami, które chcą pomóc im w nauce. Jedni zadają pytania, dzięki którym przygotują się do klasówki czy rozwiążą zadanie domowe. Drudzy odpowiadają na pytania uczniów. Często są to byli nauczyciele albo starsi uczniowie, którzy traktują rozwiązywanie zadań matematycznych jak grę komputerową. W Polsce serwis przez długi czas działał pod nazwą Zadane.pl. Ostatnio stawia jednak na globalną markę.

Mentorzy uczestniczący w programie to więc doświadczeni przedsiębiorcy i menadżerowie, którzy odnieśli sukces biznesowy. Znają problemy, z jakimi borykają się młode firmy, ponieważ przeszli podobną do nich drogę.

Pełna lista mentorów uczestniczących w programie dostępna jest na stronie startup.pfr.pl/baza-ekspertów.

Sieć ekspertów dla początkujących

Idea projektu jest prosta. I dlatego skuteczna. Mentorzy będą służyć doświadczeniem w ramach pięciu najważniejszych dziedzin biznesowych. Młodzi start-upowcy i przedsiębiorcy mogą liczyć na wiedzę z zakresu marketingu, rozwoju biznesu, tworzenia zespołu, zarządzania produktem i relacji inwestorskich.

W ramach programu zakwalifikowane start-upy będą mogły odbyć spotkania z wybranym przez siebie mentorem. Pokażą pomysł, przedstawią projekt i usłyszą porady. Ale nie jedno lub dwa zdania - dostaną trzymiesięczne wsparcie w pracy nad konkretnymi wyzwaniami.

- Głównym celem programu "Sieć Mentorów” jest tworzenie wyjątkowej sieci ekspertów, specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wesprzeć wyselekcjonowane zespoły start-upowe w rozwoju, pomagając im osiągnąć sukces w Polsce i na świecie. Program pomyślany jest tak, aby luki kompetencyjne wśród młodych przedsiębiorców wypełnić - zapewnia Agata Nałęcz, prezes zarządu Fundacji PFR.

To instytucja działająca przy Polskim Funduszu Rozwoju. Stawia na edukację ekonomiczną, pobudzanie młodych do tworzenia innowacji, wspieranie kultury i sztuki oraz wolontariatu.

- Wykorzystując ekspercką wiedzę, doświadczenie i nowoczesne instrumenty rozwoju wcielamy w życie wartościowe i ambitne inicjatywy - dodaje Nałęcz.

Jak się zgłosić?

Nabór do programu "Sieci Mentorów PFR” potrwa do 5 sierpnia. W tym czasie zainteresowane start-upy muszą uzupełnić formularz zgłoszeniowy, wybrać preferowanego mentora i umotywować potrzebę mentoringu. To pierwszy etap selekcji. Drugi to już bezpośrednia rozmowa i konfrontacja ze specjalistą. Do obu etapów dobrze się po prostu przygotować - jasno i klarownie przedstawić pomysł, potrafić go uzasadnić i obronić w razie wątpliwości ekspertów.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie startup.pfr.pl/siec-mentorow

Do Sieci Mentorów mogą przystąpić 2 lub 3 osobowe reprezentacje start-upów. Jak tłumaczą organizatorzy, spotkania mentoringowe dla więcej niż jednej osoby, pozwalają na sprawny przepływ wiedzy.

Program jest realizowany na platformie startup.pfr.pl. To witryna, która prezentuje ofertę grupy PFR dla młodych, innowacyjnych firm oraz wysokotechnologicznych przedsiębiorstw z sektora MŚP, poszukujących kapitału i wsparcia w ramach programów publicznych.

Do serwisu warto zajrzeć również podczas poszukiwania finansowania dla pomysłu. Na portalu znajdują się informacje na temat prawie 90 programów publicznych wspierających innowacyjnych przedsiębiorców. W zależności od stopnia zaawansowania przedsięwzięcia, do wyboru jest kilkanaście opcji na otrzymanie pieniędzy.

Program Sieć Mentorów będzie trwał od września do listopada tego roku. By się zgłosić do projektu nie potrzeba żadnego wkładu własnego. To program w całości bezpłatny.

Pionierzy i mentorzy

- Na rynku innowacji poza funduszami na rozwój, brakuje również know-how. Polski Fundusz Rozwoju i Fundacja PFR aktywnie angażują się w edukację młodych przedsiębiorców. Dzięki temu pomysły, które często lądują w szufladzie otrzymują kompleksowe wsparcie doradcze - dodaje Kruczkowska.

Dlatego Polski Fundusz Rozwoju w jednym czasie organizuje kilka programów dla młodych przedsiębiorców. Jednocześnie PFR współtworzy ekosystem innowacji w Polsce.

Przykłady działań? W czerwcu wystartowała Szkoła Pionierów PFR - program edukacyjny skierowany do przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii, którego elementem będzie tygodniowy pobyt na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.

- Projekt Szkoły Pionierów PFR, w którym jesteśmy partnerem strategicznym, bardzo nas zainspirował, bo silnie wierzymy, że mamy w Polsce wielu zdolnych ludzi, którzy potrzebują nie tylko wsparcia naukowego, ale i praktycznej wiedzy ze strony biznesu. Tego, by doświadczeni przedsiębiorcy mogli spojrzeć na te pomysły i podpowiedzieć w jaki sposób wdrożyć je w biznesie. Taką rolę pełnimy jako partner strategiczny programu Szkoła Pionierów - money.pl mówi Damian Zapłata, COO Allegro. Największy serwis sprzedażowy w Polsce również uczestniczy w projekcie.

- Chcemy pokazać jak skalować swój pomysł i jak go wdrożyć. Wiemy, że młodzi ludzie niejednokrotnie mają ograniczone możliwości nauczenia się tego na tradycyjnych uczelniach. Chcemy także wytłumaczyć w jaki sposób efektywnie współpracować - wyjaśnia. Do szkoły zgłosiło się 300 osób. Miejsc było sześć razy mniej, aplikacje pojawiły się niemal natychmiast po ogłoszeniu programu.

Oprócz wiedzy programy przynoszą jeszcze jedną korzyść. To sieć kontaktów. Każde spotkanie umożliwia poznanie ludzi z innych branż, z innymi doświadczeniami, z inną wiedzą. W biznesie takie spotkania to klucz do sukcesu.