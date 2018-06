Najnowsze trendy w biotechnologii. "Biotechnology & digital health" na Impact’18

Biotechnologia odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej. Przekonujemy się o tym niemal każdego dnia, słuchając informacji o kolejnych odkryciach i - często rewolucyjnych - możliwościach ich wykorzystania. Okazją do poznania najnowszych trendów i osiągnięć będzie kongres Impact'18, odbywający się po raz trzeci w Krakowie.

Mimo że stworzenie leku innowacyjnego to zazwyczaj kilkunastoletni i często ryzykowny proces, biotechnologia jest tak szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy, że każdego dnia dostajemy nowe informacje o postępach dotyczących badań genów i komórek w celu wykorzystywania ich w terapii. Jednym z założeń ścieżki biotechnologicznej na Impact'18 jest omówienie ważnych kierunków i trendów, takich jak np.:

- immunoonkologia, czyli nowatorska strategia leczenia nowotworów aktywująca naturalną zdolność układu immunologicznego do obrony przed "intruzem". Na kongresie ten temat przybliżą Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel i prezes Selvity, która m.in. rozwija platformę immunoonkologiczną do zastosowania w leczeniu skojarzonym z dostępnymi już na rynku lekami oraz Roland Kozłowski, prezes i właściciel Life Science Biznes Consulting, firmy specjalizującej się w komercjalizacji technologii z gospodarek wschodzących, zwłaszcza z Polski;

- medycyna precyzyjna (personalizowana) – która, dzięki postępom biologii molekularnej i komórkowej, stanowi wyraźny zwrot w leczeniu chorych od stosowania jednego leku dla wszystkich pacjentów w obrębie konkretnej jednostki chorobowej do tzw. terapii celowanej, różnicującej przyczyny i przebieg choroby oraz uwzględniającej indywidualne i dopasowane podejście do każdego pacjenta. O takim podejściu do pacjenta opowie Ronald Park, wiceprezes Roche, Global Product Strategy Head for Personalized Healthcare.

Polub money.pl na Facebook:

Jednym z ciekawszych tematów będzie na pewno wykorzystanie sztucznej inteligencji w biotechnologii i opiece zdrowotnej. Temat od dawna obecny w popkulturze, stanowiący przedmiot wielu filmowych bądź literackich dzieł science-fiction, staje się w błyskawicznym tempie rzeczywistością. Sztuczna inteligencja polega na zdolności naśladowania i odtwarzania procesów zachodzących w mózgu człowieka (obserwacji, reakcji, analizy, rozumienia).Jej odmianą jest tzw. uczenie maszynowe wdrażane w wielu urządzeniach telemedycznych, również w Polsce, m.in. w inteligentnym, elektronicznym stetoskopie od StethoMe czy aplikacji AlkyRecovery wspierającej proces leczenia alkoholizmu. O tym jak sztuczna inteligencja kształtuje sektory biotechnologii i opieki zdrowotnej dyskutować będą Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska, Namshik Han z Milner Therapeutics Institute na University of Cambridge, Andrew Fried, IBM Life Sciences Leader for Europe. Dyskusję będzie moderowała Julie Lellouche z Labiotech.eu. Jak sama o sobie pisze, Julie jest pasjonatką start-upów i innowacji, specjalizującą się w inżynierii biomedycznej i zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Swoją wiedzę, doświadczenie i wizję na rynku zdrowia cyfrowego, biotechnologii, zaawansowanych technologii oraz w branży spożywczej chce przekuć w tworzenie nowych firm i wzmacnianie istniejących.O prestiżu imprezy świadczy obecność niekwestionowanych liderów w tej dziedzinie, jak np. Flatiron Health, firmy tworzącej gigantyczną bazę danych pacjentów onkologicznych, z której mogą korzystać zarówno szpitale, jak i naukowcy czy ośrodki akademickie, przyspieszając tym samym swoje badania i publikacje dowodów. Gościem Impact'18 będzie starszy dyrektor medyczny Flatiron Health, Ken Carson, lekarz hematolog i onkolog, specjalizujący się w analizach Big Data do oceny opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa leków onkologicznych i generowania dowodów w świecie rzeczywistym.Kolejną wielką gwiazdą wydarzenia będzie Ellen Roche reprezentująca Massachusetts Institute of Technology. W swojej pracy badawczej skupia się ona na nowych podejściach do projektowania urządzeń sercowych. we współpracy z zespołem kardiochirurgów z Boston Children's Hospital zaprojektowała urządzenie do kompresji serca, które może zwiększyć jego pojemność minutową w przypadku niesprawnego zwierzęcego modelu serca. Poza wystąpieniem indywidualnym o tym jak miękka robotyka pomaga lepiej żyć, Ellen będzie moderowała sesję dotyczącą digitalizacji służby zdrowia. Jest to szczególnie ważne w kontekście wejścia Polski na drogę transformacji w kierunku e-Zdrowia.Kolejna inspirująca osoba na Impact'18 to Marek Tyl, absolwent biotechnologii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Warszawskim, który podczas studiów doktorskich w Anglii, na University of Cambridge i PostDoc na Imperial College London, prowadził prace badawcze z zakresu biochemii białek i biologii molekularnej. Marek Tyl ponad 5 lat temu założył Innovation Forum, wiodącą globalną sieć innowacyjnych firm na wczesnym etapie rozwoju, a także Cambridge Squared, firmę świadczącą usługi konsultingowe dużym koncernom farmaceutycznym. Mające korzenie w Cambridge Innovation Forum dziś wypuszcza gałęzie także na innych uniwersytetach brytyjskich, w Azji, Europie (w tym w Polsce), a wkrótce również w USA. Misją zespołu jest inwestowanie w najlepsze startupy z całego świata, głównie w obszarze nauk o zdrowiu i stworzenie tym samym najlepszego akceleratora biotechnologicznego na świecie.Dr Marek Tyl będzie moderował sesje o Opiece zdrowotnej i branży biofarmaceutycznej przyszłości. Szczególnie istotna będzie jednak sesja zatytułowana "Działać teraz! Budowanie konkurencyjnego polskiego ekosystemu biotechnologicznego”, ponieważ spotkają się w niej przedstawiciele administracji państwowej ze światem biznesu. Swoją obecność potwierdziła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Minister Emilewicz, która angażuje się we wszystkie istotne debaty, dotyczące stymulowania polskiej biotechnologii, postulując m.in. konieczność ułatwienia w Polsce procedury badań klinicznych, inwestowania w międzynarodowe zespoły badawcze czy pełniejszego wykorzystania przez naukowców istniejącej infrastruktury laboratoryjnej. Po drugiej stronie zaś będą przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces w biznesie – Marcin Szumowski, prezes spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics i współzałożyciel firmy high-tech Medicalgorithmics S.A. (obie notowane na GPW) oraz Markus Sieger, prezes Polpharmy, polskiego championa farmaceutycznego.Na Impact'18 spodziewamy się także wizyty kolejnych przedstawicieli administracji państwowej – m.in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Mateusza Gaczyńskiego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten drugi przedstawi koncepcję Wirtualnego Instytutu Badawczego, sformułowaną w ubiegłym roku przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. WIB to inspirowana modelem belgijskim rozproszona geograficznie jednostka naukowa, skupiająca najzdolniejsze zespoły badawcze z zakresu szeroko pojętej biomedycyny i zapewniająca im finansowanie na łącznym poziomie 500 mln zł w perspektywie 10 lat. Temat bardzo na czasie, ponieważ już w III kwartale br. zrekrutowani eksperci wraz z decydentami rządowymi mają nakreślić cele programu i przygotować agendę badawczą, a w IV kwartale ma rozpocząć się rekrutacja do zespołów WIB-u.Ważnymi obszarami, swoistą jakby podścieżką będą tematy związane z nowymi modelami współpracy na linii nauka-biznes. O budowaniu globalnego partnerstwa biotechnologicznego opowiedzą m. in. Jack Bobo, wiceprezes ds. globalnej polityki i spraw rządowych w Intrexon Corporation, firmie zajmującej się biotechnologią syntetyczną, opracowującej rewolucyjne rozwiązania w zakresie żywności, energii i zdrowia, oraz Luca Finelli, Head Predictive Analytics & Design, Global Drug Development, Novartis, dr George Jackowski, dyrektor i partner zarządzający TransAtlantic Biotechnologies oraz Magdalena Jander, prezes spółki GeneaMed, pracującej nad wykorzystaniem dendrymerów w walce z lekoopornymi formami białaczek.Ważnymi obszarami, swoistą jakby podścieżką będą tematy związane z nowymi modelami współpracy na linii nauka-biznes. Na Impact'18 porozmawiamy np. o budowaniu globalnego partnerstwa biotechnologicznego. O nowym modelu współpracy opowie m.in. Rosemary Liu z Johnson & Johnson Innovation, gdzie jest odpowiedzialna za pozyskiwanie i egzekwowanie dostaw innowacyjnych rozwiązań w zakresie chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych w Europejskiej Agencji Leków (EMEA). Tematykę zjawiska "outcubation" poruszy Ann De Beuckelaer, dyrektor zarządzająca w BioMed X Innovation Center, posiadająca 20-letnie doświadczenie w dziedzinie farmacji i biochemii – od przemysłu, przez instytucje badawcze, po doradztwo i zarządzanie.Ponadto, zupełnie inną tematykę poruszy David Welch, który jako dyrektor ds. nauki i technologii w The Good Food Institute, organizacji non-profit promującej innowacyjne alternatywy dla przemysłu spożywczego opartego na produktach pochodzenia zwierzęcego, pomaga firmom i akademickim instytucjom badawczym przyspieszyć rozwój produktów, opartych na roślinach i będących alternatywami dla produktów mięsnych. Zgodnie ze swoim doświadczeniem, David odpowie na pytanie dotyczące przyszłości żywności, czyli jak mięso hodowane w laboratorium wpłynie na przemysł rolny?Ścieżka zakończy się spotkaniem start-upów oraz spółek biotechnologicznych, które licznie zadeklarowały swój udział w wydarzeniu, a wśród nich będą m.in.: Genomtec, opracowujący mobilne laboratoria w diagnostyce ludzkiej i na rynku bezpieczeństwa żywności, Biolumo, opracowujący narzędzia do szybkiej selekcji antybiotyków dla lekarzy rodzinnych, mobiCTG, mobilne urządzenie pozwalające na przeprowadzenie badania KTG poza jednostką medyczną oraz spółki, m.in. Selvita, OncoArendi Therapeutics i NanoGroup.Biotechnologia odgrywa fundamentalną rolę w tworzeniu nowoczesnej ochrony zdrowia. Dlatego podczas Impact'18 uruchomiona zostanie dedykowana ścieżka "biotechnology & digital health”, gdzie zebrani eksperci, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji publicznej przedyskutują główne kierunki badań i inwestycji w branży LifeScience.Do Krakowa przyjadą kluczowi speakerzy z całego świata m.in. Rory O'Connor - dyrektor medyczny w Pfizer, Ronald Park - wiceprezes ds. globalnej strategii produktowej w zakresie spersonalizowanej opieki zdrowotnej w Roche, Markus Sieger - prezes Polpharmy oraz Marek Tyl - prezes zarządu Innovation Forum i wielu innych.Pełna agenda czerwcowego wydarzenia znajduje się na stronie https://impact18.impactcee.com/impact18-agenda/