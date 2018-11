Największe targi przemysłowe w Polsce

Najbardziej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Najnowocześniejsze maszyny, oprogramowanie rejestrujące procesu produkcyjne, umożliwiające optymalizację produkcji, czy kontrolę dostępu. Możliwości wykorzystania automatyzacji przemysłowej, technologii informatycznych oraz rozwiązań procesów produkcyjnych mających zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu – to wszystko będzie można zobaczyć podczas trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week w dniach 6-8 listopada 2018r, w Ptak Warsaw Expo.

To wydarzenie organizowane od 2016 roku w Ptak Warsaw Expo, podczas którego prezentowana jest oferta producentów i dystrybutorów z branży maszyn do obróbki metali, maszyn do obróbki drewna, obrabiarek skrawających, obrabiarek cnc, obrabiarkek do obróbki plastycznej, maszyn do cięcia laserem i wodą, tokarek, narzędzi do obróbki, systemów CAD/CAM, oprogramowania dla przemysłu, automatyki i robotyki w zakładach przemysłowych i produkcyjnych, narzędzi pomiarowych i metrologii przemysłowej, inżynierii utrzymania ruchu, lakiernictwa przemysłowego, osprzętu spawalniczego oraz innych rozwiązań dla szeroko pojętego przemysłu.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 10 500 branżowych odwiedzających, 380 wystawców, 500 firm, zaprezentowano 50 nowości targowych. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 400 wystawców którzy będą prezentować swoją ofertę na powierzchni 48 500 m2.

Szerokie spektrum salonów tematycznych pozwala poznać nowości i rozwiązania z wszystkich kluczowych sektorów przemysłu, rozwijających się w Polsce. To najszybciej rozwijające się targi przemysłowe w Polsce. Formuła targów łączy prezentację dużych i małych przedsiębiorstw z promocją innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu oraz konferencjami branżowymi i warsztatami.

Jedną z głównych stref branżowych na targach będzie Strefa Automatyki I Robotyki , którą uzupełniać będą Strefa Hydrauliki i Pneumatyki , Strefa Energetyki oraz Oprogramowania dla Przemysłu. W ubiegłym roku udział w Strefie wzięło ponad 200 wystawców, którzy prezentowali możliwości wykorzystania automatyzacji przemysłowej, technologii informatycznych oraz rozwiązań procesów produkcyjnych mających zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Kolejne strefy to:

Strefa Obróbki Metali i Narzędzi - Maszyny, urządzenia i technologie do obróbki metali, obrabiarki CNC, Wycinarki laserowe, wykrawarki, prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, narzędzia,

Strefa Lakiernictwa - Instalacje i systemy do lakierowania na mokro, do powlekania proszkowego oraz technologii coil coating, Systemy nakładania i pistolety natryskowe, Instalacje sprężonego powietrza, Oczyszczanie i obróbka wstępna.

Strefa Druku 3D – Drukarki 3D, Skanery, Usługi konsultingowe.

Strefa Oprogramowania Dla Przemysłu – inteligentne rozwiązania dla przemysłu. Najnowocześniejsze oprogramowanie rejestrujące procesu produkcyjne, umożliwiające optymalizację produkcji, czy kontrolę dostępu. Specjalna Strefa VR z udziałem polskich oraz zagranicznych firm, na której będzie można przetestować rozwiązania wirtualnej rzeczywistości oraz cykle szkoleń i wykładów wyjaśniających dlaczego i jak stosować te technologie.

Warszawska impreza przybliży też kolejny raz tematykę czwartej rewolucji przemysłowej – czyli Przemysł 4.0. W tym roku Targi Warsaw Industry Week zaprezentują jeszcze więcej możliwości nie tylko dla dużych producentów, ale też dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Według raportu przygotowanego przez PARP o stanie małych i średnich przedsiębiorstw z 2017 roku udział sektora MŚP w PKB Polski wynosi 50%. W 2015 roku przedsiębiorstwa w Polsce przeznaczały o 16% więcej na działalność innowacyjną niż w 2014 roku, z czego aż 70% stanowią nakłady przedsiębiorstw przemysłowych. Jednak mimo pozornie optymistycznych statystyk na tle Europy polskie przedsiębiorstwa są mniej innowacyjne i wciąż mniej inwestują w rozwój. Dlatego targi promujące innowacyjność mają bardzo duże znaczenie dla polskiej gospodarki.

Więcej informacji na industryweek.pl

Informacja prasowa