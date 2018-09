Nocny nalot KAS w Wólce Kosowskiej. 14 spraw karnych, zajęty towar wart 12 mln zł

Fot. KAS Postępowanie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

KAS nie zaprzestaje nalotów w Wólce Kosowskiej. Ich dotychczasowe efekty to zajęcie towaru niewiadomego pochodzenia o wartości 12 mln zł., 14 spraw karnych oraz zatrzymanie czterech osób.

"W ostatniej nocnej akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli artykuły z podrobionymi, zastrzeżonymi przez producentów znakami towarowymi. Były one oferowane do sprzedaży na sześćdziesięciu skontrolowanych stoiskach" - informuje KAS w komunikacie.

Kontrola Krajowej Administracji Skarbowej objęła także samochody, w których znajdował się towar bez wymaganych dokumentów, potwierdzających legalność jego pochodzenia.

Wideo: jak KAS w Szczecinie kręci filmy

- Działania na terenie krajowych bazarów i targowisk są prowadzone systematycznie i będą kontynuowane, ponieważ istotnie ograniczają bezkarne wprowadzanie nielegalnych, wadliwych, często szkodliwych dla zdrowia produktów - powiedział Marcin Kopczyk, pełnomocnik szefa KAS ds. zwalczania szarej strefy na krajowych targowiskach i bazarach.

- Jesteśmy przekonani, że tego typu działania są jednym z ważniejszych narzędzi ograniczających szarą strefę, co w efekcie działa na korzyść uczciwych przedsiębiorców - dodał.

#KAS kontynuuje działania kontrolne w Wólce Kosowskiej. Wynikiem ostatnich działań jest zajęcie towaru niewiadomego pochodzenia o szacunkowej wartości ok. 12 mln zł., wszczęcie 14 spraw karnych oraz zatrzymanie czterech osób.

Więcej ? https://t.co/kiGSe0I9HC pic.twitter.com/oG71PbNg1I -- Krajowa Adm.Skarbowa ??? (@KAS_GOV_PL) 20 września 2018

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia KAS.

Na początku września poinformowano, że Warszawska Izba Administracji Skarbowej wzięła pod lupę firmę z Wólki Kosowskiej, która stworzyła karuzelę podatkową i uchyliła się dzięki temu od zapłacenia 200 tysięcy złotych podatku. Większość z tej kwoty została już zabezpieczona na majątku firmy.

Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Krajowa Administracja Skarbowa podkreśliła, że trefną spółkę. udało się namierzyć dzięki nowym narzędziom informatycznym, którymi dysponują jej pracownicy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Od 19 września książka pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy w księgarniach. Zobacz, jak naciągają profesjonaliści