Narodowe Święto „Żołnierzy Wyklętych”. Także na kolejowych dworcach

Grupa PKP zainicjowała współpracę z Instytutem Pamięci Narodowych. Cel? Włączenie się w obchody Narodowego Święta ”Żołnierzy wyklętych”.

1 marca, w dniu, w którym upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych, na dworcach kolejowych podróżni znajdą plakaty z kodem QR, który można zeskanować smartfonem. Po zeskanowaniu kodu zostaniemy przekierowani do strony edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej.

Cel akcji? W ten sposób kolejarze chcą zachęcić podróżnych do zapoznania się z historią Żołnierzy Niezłomnych. Podróż pociągiem to dobry czas, by poznawać najnowszą, częstą tragiczną historię Polski.

W tym samym czasie na kolei rozdawane będą także ulotki przygotowane przez IPN, a na nośnikach należących do PKP zobaczymy wizerunki Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny "Inki”.

Ciekawą ekspozycję zobaczą również podróżni, którzy odwiedzą Dworzec Centralny w Warszawie. To wystawa pt. „Czas Niezłomnych”, która prezentuje najważniejsze postaci i wydarzenia z historii polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 roku.

Ekspozycja będzie dostępna od połowy marca i jest o tyle ciekawa, że przybliża pracę polskich historyków na warszawskich Powązkach. To miejsce, gdzie grzebani byli bohaterowie polskiego podziemia, mordowani w komunistycznych więzieniach.

Dlaczego kolejarze zdecydowali się na współpracę z IPN?

Powód jest prosty - przez dworce kolejowe przewijają się codziennie setki tysięcy osób.

Grupa PKP jest też oficjalnym partnerem programu Niepodległa i aktywnie włącza się w tegoroczne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kim byli Żołnierze Wyklęci?

Zarówno dzieje Żołnierzy Wyklętych jak i samo święto od stosunkowo niedawna funkcjonują w przestrzeni publicznej. Samo pojęcie pojawiło się na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia i określało antykomunistyczny ruch oporu, który powstał na ziemiach polskich, po wyparciu z nich niemieckich okupantów i wkroczenia w ich miejsce Armii Czerwonej. Zarówno Witold Pilecki jak i Danuta Siedzikówna, ps. Inka byli ważnymi postaciami tego ruchu, które zapłaciły za swoją działalność najwyższą cenę. Oboje zostali skazani na śmierć przez władze komunistyczne. Inkę stracono w 1946 r., a Pileckiego dwa lata później, w 1948 roku.

Dlaczego 1 marca to dzień ważny w polskiej historii?

1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony jako święto państwowe w 2011 roku.

Data ta została wyznaczona nieprzypadkowo, gdyż tego właśnie dnia w 1951 r. w więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach zarządu antykomunistycznej organizacji podziemnej "Wolność i Niezawisłość”. Stąd po raz pierwszy to święto obchodziliśmy w 60. rocznicę tego wydarzenia.