Premier zarzuca spekulację sprzedawcom budowlanki. Ci czują się urażeni: "Dajemy ludziom rabaty"

Fot. PAP/Tytus Żmijewski Premier w weekend wizytowała jedną ze wsi poszkodowanych przez nawałnicę.

- Mam apel do wszystkich z państwa, żeby nie podwyższać cen materiałów budowlanych – mówiła w weekend Beata Szydło. Co na to same firmy? Większość jest urażona tymi słowami, bo w obliczu tragedii nawet pieniądze zeszły na dalszy plan. Sprzedający sami pomagają, rozdają materiały budowlane lub dają na nie upusty. Spekulanci to absolutny margines.

- Wiem, że pojawiali się u nas sprzedawcy z agregatami prądotwórczymi. W sklepach kosztują po 500, może 800 zł, a tutaj chcieli nawet i 1500 zł za sztukę. Mieliśmy kilka takich sytuacji. W zdecydowanej większości ludzie przyjeżdżają ze sprzętem i nawet grosza za to nie chcą - money.pl mówi Stanisław Miszewski, sołtys Leśna.

To miejscowość obok Chojnic, niedaleko Suszka. Tam na obozie harcerskim w trakcie nawałnic zginęły dwie dziewczynki. W weekend na terenach, gdzie nawałnica wyrządziła największe szkody, pojawiła się po raz kolejnej pani premier. Tym razem apelowała, by nie podwyższać cen za materiały budowlane.

- Nie wykorzystujmy tej sytuacji, żeby utrudniać odbudowę przez podwyższanie cen - apelowała Beata Szydło w Kloni Małej.

- Kilka kilometrów od wsi jest prywaciarz, ceny ma jak z kosmosu. To, co powiedziała pani premier, to jest sama prawda. Na dramacie ludzi niektórzy chcą sobie kieszenie napchać - mówi nam rozemocjonowana Barbara Nahorska, sołtys Małej Kloni.

Sklepu z cenami z kosmosu nie udaje się nam znaleźć. Sprawdzamy jednak, czy poza nielicznymi spekulantami i jednym przypadkiem wymienionym przez panią sołtys, podobnych jest więcej.

Beata Szydło o usuwaniu skutków nawałnic

Na twitterze po słowach pani premier pojawiły się głosy, że to wina "francuskich marketów budowlanych". Sprawdzamy więc ceny w sklepach w Warszawie i Bydgoszczy we francuskim Leroy Merlin oraz niemieckiej Castoramie. Różnice? Najwyżej dochodzące do złotówki przy cenie kilkudziesięciu złotych na niezbędne w tym okresie produkty typu gwoździe dekarskie, blacha falista czy papa.

Mrówka się obraziła. Przecież my pomagamy

Najbardziej widoczna różnica to kwestia zaopatrzenia. W sklepach w Bydgoszczy brak praktycznie agregatów prądotwórczych. A mimo to ceny są identyczne. Może więc podwyżki i spekulanctwo, to kwestia mniejszych marketów budowlanych? Dzwonimy do centrali Polskich Składów Budowlanych Mrówka.

- Czy ceny rosną? A skąd. My ich nie podwyższamy. Nie słyszałem, żeby ktoś tak robił na rynku. My sami przekazaliśmy już sprzęt za kilkanaście tysięcy złotych na pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach - mówi nam wyraźnie zdenerwowany takimi sugestiami Mirosław Lubarski, wiceprezes PSB Mrówka.

Jak dodaje, poszczególne sklepy wchodzące w skład Składów urządzają swoje akcje pomocy. Na facebooku Mrówki Chojnice znajdujemy wpis sprzed kilku dni: „Pracownicy naszego sklepu wyjeżdżają na pomoc do miejscowości Lotyń. Zabieramy dla mieszkańców Lotynia wodę, jedzenie oraz sprzęt do sprzątania skutków nawałnicy. Samochody mamy spakowane, jutro dokupimy tylko świeże pieczywo i ruszamy do pracy.” Do tego zachęta do zabrania osób chętnych do przyłączenia się do pomocy oraz zdjęcie dostawczaka wyładowanego wodą i sprzętem do sprzątania.

Na wszelki wypadek dzwonimy też, udając klienta, do jednej z Mrówek na Pomorzu. Ta 15 sierpnia wrzuciła na swojego Facebooka reklamę agregatów prądotwórczych "w atrakcyjnych cenach". Sprawdzamy, czy ceny z gazetki zgadzają się z tym, co usłyszymy przez telefon. Trochę to trwa, ale pani podaje identyczne cenówki.

- A podobno u was drożej jest przez te nawałnice? – ciągniemy.

- Niech pan się nie wygłupia. Ceny są te same – słyszymy.

- To może u konkurencji? Może oni? – dopytujemy.

- Nic nie słyszeliśmy. Raczej takich zmian nie ma, bo byśmy wiedzieli – dostajemy odpowiedź.

Podwyżki? Przecież my rabaty dajemy

Dzwonimy już przedstawiając się jako dziennikarze, do kilku innych składów budowlanych. Wszystkie zaprzeczają. W Chojnicach jeden ze sprzedawców jest wyraźnie zniesmaczony nawet naszymi pytaniami.

- Podwyżki? Panie, jak słyszymy, że ktoś do nas przychodzi w związku z nawałnicami, to maksymalny rabat dostaje. I nie ma wtedy znaczenia, czy kupuje jedną sztukę czy dziesięć. Tak jest u nas w składzie. O podwyżkach u konkurencji też nie słyszałem. Ludzie tu sobie pomagają - słyszymy w słuchawce.

Na wszelki wypadek dzwonimy jeszcze do firm budowlanych. One są klientami składów, więc muszą wiedzieć, co dzieje się na rynku. Pan Janusz, budowlaniec spod Chojnic, twierdzi, że pierwsze słyszy o takich praktykach. - Teoretycznie to byłoby nawet logiczne, by teraz ceny podwyższać, ale sam się z tym nie spotkałem - tłumaczy.

Także pan Sławomir, który prowadzi firmę dekarską na Pomorzu, zaprzecza. - Co się zmieniło? No drewno opałowe potaniało. Żadnego sztucznego zawyżania cen nie dostrzegłem - mówi nam.