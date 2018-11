Nawet połowa fotoradarów może przestać działać. Nie podpisano umowy na serwis

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Nawet 253 fotoradary mogą przestać działać. Skończył im sie okres legalizacji.

Na razie dziewięć fotoradarów zostało zdjętych z masztów. Ale może być ich znacznie więcej. Właśnie skończył się okres użytkowania urządzeń. Jednocześnie nie podpisano umowy serwisowej – informuje portal brd24.pl

Fotoradary przestały łapać kierowców, którzy przekraczają prędkość. Tak jest na razie w dziewięciu miejscach w Polsce. Jak podaje portal brd24.pl, przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (to jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego) muszą usuwać fotoradary z masztów na polskich drogach.

Powodem jest to, że urządzeniom skończył się czas użytkowania. W praktyce oznacza to, że są od teraz ustawione nielegalnie. Aby móc ich używać przez kolejny rok, trzeba wykonać ich serwis. Tymczasem CANARD do dziś takiej umowy nie podpisało.

Chodzi o fotoradary Fotorapid CM firmu ZURAD. Jak sprawdził portal brd24.pl stanowią one aż 253 z wszystkich 400 fotoradarów umieszczonych na polskich drogach. W kraju działa też 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle, które zostały zainstalowane na 20 skrzyżowaniach.

W 2017 roku do Policji zgłoszono 32 tys. wypadków drogowych. W ich wyniku 2 tys. 831 osób zginęło.

