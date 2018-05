Nazwa BZ WBK zniknie. Akcjonariusze zdecydowali

Fot. REPORTER Juz wkrótce takie banery zastąpione zostaną wizerunkiem Santandera

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy banku na Santander Bank Polska. Bank przeniesie też siedzibę. Z Wrocławia do Warszawy.

- W imieniu całej Grupy Santander, jest mi miło poinformować, że dziś walne zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK zaakceptowało zmianę nazwy naszego banku w Polsce. Obecność w Polsce jest ważnym elementem strategii Grupy. Zamierzamy kontynuować rozwój na tym rynku oraz nieustannie wspierać polskich klientów i ich firmy w codziennych sukcesach - powiedziała Ana Botin, dyrektor wykonawczy Grupy Santander.

Zmiana nazwy na Santander Bank Polska stanowi etap rozpoczętego pod koniec marca globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach, w których działa Grupa Santander. Jej nowy wizerunek mi.in. lepiej odzwierciedlać ma transformację cyfrową, która jest jednym z filarów globalnej strategii grupy.

Bank w swojej strategii określił, że chce być jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Celem jest także intensywniejsze wykorzystanie przynależności do Grupy Santander.

- Zmiana marki pozwoli nam lepiej komunikować naszą nowoczesność i postępy transformacji cyfrowej. Będziemy mogli oferować też nowe, innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że klienci będą jeszcze łatwiej, bardziej efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz rozwijać swoje firmy - powiedział Michał Gajewski. prezes BZ WBK.

Zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie będą wymagać od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmienią się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart oraz numery PIN. Do czasu zarejestrowania zmiany nazwy Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym adresy strony internetowej banku oraz stron do logowania do bankowości internetowej i mobilnej pozostają takie same jak dotychczas.

Formalny start rebrandingu nastąpi we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu bank będzie działał pod nazwą Santander Bank Polska S.A.

Do nowej nazwy zostanie dopasowana identyfikacja wizualna, która zostanie zaprezentowana we wrześniu br. Zmiana obejmie także spółki grupy kapitałowej BZ WBK, mające w nazwie skrót "BZ WBK". Towarzyszyć jej będzie ogólnopolska kampania informacyjna i wizerunkowa w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

Grupa Banku Zachodniego WBK zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów w sektorze bankowym w Polsce. W skład Grupy w Polsce wchodzi także m.in. Santander Consumer Bank, spółka leasingowa, faktoringowa oraz TFI.

Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.