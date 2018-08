Nestle z wieczystym prawem do sprzedawania kawy i herbaty Starbucks

Fot. machu/flickr.com Produkty Starbucks możemy kupić nie tylko w kawiarniach, ale też w sklepach. Za sprzedaż odpowiada koncern Nestle

Nestle i Starbucks zawarli umowę licencyjną, na mocy której szwajcarski gigant branży spożywczej będzie mógł sprzedawać zapakowane kawy i herbaty Starbucks na całym świecie.

Opiewająca na 7,15 miliarda dolarów umowa zapewnia koncernowi Nestle wieczyste prawa do sprzedaży produktów Starbucks takich jak Starbucks, Seattle's Best Coffee i TeavanaTM / MC poza kawiarniami amerykańskiej restauracji. W efekcie około 500 pracowników Starbucks przejdzie do Nestle – taką informację podaje "Portal Spożywczy".

