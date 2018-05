Nextbike Polska za granicą. Spółka uruchomiła system rowerów miejskich w Finlandii

Fot. fot. Antero Lynne/Nextbike Polska Fińskie rowery miejskie mają inną kolorystykę niż polskie. Po ulicach Turku jeżdżą w kolorach żółto-czerwonych.

Miejska wypożyczalnia rowerów rozpoczęła działanie w Turku w Finlandii. To pierwszy realizowany zagranicą kontraktem polskiej spółki. Wartość umowy to 2 mln euro.

- Turku jest w Finlandii pionierem jeśli chodzi o używanie rowerów miejskich Nextbike, a także o użytkowanie rowerów miejskich zimą. Nadchodzący rok pokaże, jak rowery wtopią się w miasto i jego ruch. Nasze oczekiwania są wysokie - poinformował kierownik projektu z miejskiego magistratu Stella Aaltonen.

Na mocy dziesięcioletniej, wyłącznej licencji na dostawę i obsługę miejskich systemów rowerowych na terytorium Norwegii, Finlandii i Islandii otrzymanej od niemieckiego Nextbike GmbH - Nextbike Polska uruchomił system rowerów miejskich w fińskim Turku.

Wartość 3-letniej umowy obejmującej dostawę i obsługę systemu na 300 rowerów czwartej generacji to 2 mln euro. Kontrakt na tych warunkach może być przedłużony o kolejne 3 lata. Istnieje również możliwość rozszerzenia go na okoliczne gminy, podano także.

Szansa dla miast

- W Finlandii rynek rowerów publicznych był zdominowany przez inny model biznesowy - oparty o kompleksowe kontrakty reklamy zewnętrznej. Działało to tylko w największych miastach - zaznaczył prezes Tomasz Wojtkiewicz. - Pojawienie się takiego gracza, jak my, daje szansę średnim i mniejszym miejscowościom na włączenie komunikacji rowerowej do swojego systemu transportu publicznego.

Jak zaznaczył, władze Turku, wykorzystując technologię i know-how polskiej spółki, wprowadziły system rowerów miejskich w sposób modelowy. Jest on w pełni zintegrowany z systemem transportu miejskiego Föli obejmującego autobusy, tramwaj wodny, a teraz również rower publiczny.

Rowery można pożyczać i oddawać na jednej z 37 stacji pasywnych rozmieszczonych w całym mieście, podano także.

Rowerowa Łódź

Nextbike Polska złożył również najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym "Rowerowe Łódzkie" i po jej wybraniu dostarczy system roweru publicznego IV generacji, czytamy dalej.

Projekt, dofinansowany w 85 proc. z funduszy unijnych zakłada połączenie dwóch najbardziej ekologicznych środków transportu: kolei i roweru. To pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy składający się z systemu wypożyczalni przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz w najważniejszych punktach obsługiwanych przez nią miejscowości. Zaplanowany jest na ok 1 tys. rowerów w 10 miastach. Koszt projektu to 24 mln zł, a jego realizacja jest przewidziana na 6 lat - czytamy w komunikacie.

Nextbike Polska jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

